Mapfre nombra a Oscar García-Serrano como su nuevo CEO en Colombia

La multinacional aseguradora Mapfre anunció el nombramiento de Oscar García-Serrano como nuevo director ejecutivo (CEO) para sus operaciones en Colombia.
Este cambio en la cúpula directiva se produce tras la salida de Rafael Prado, quien había asumido el liderazgo de la compañía en el país en junio de 2023. Según informó la empresa, la transición se debe a una decisión voluntaria de Prado de emprender un cambio profesional.
Oscar García-Serrano ha estado vinculado Grupo Mapfre desde hace más de 30 años. Su trayectoria en la organización comenzó en 1994 y desde 1998 ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en Mapfre América.
El directivo es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En el pasado trabajó para el grupo en Colombia y se instaló en el país durante cuatro años, entre 2014 y 2018, para desempeñarse como CFO de Latam Sur.
Luego, en 2018 fue nombrado CFO de la Regional Brasil, cargo que ocupó hasta abril de 2022. Antes de este nuevo nombramiento, ejercía como director general adjunto de Administración y Finanzas en Mapfre S.A.
Eduardo Pérez de Lema, CEO de Mapfre Internacional, subrayó la confianza de la organización en este nombramiento, destacando que García-Serrano es un «excelente profesional» cuyo conocimiento de la región y de Colombia específicamente garantiza que la continuidad de la operación está plenamente asegurada.
García-Serrano recibe una operación que, bajo el mando de su predecesor Rafael Prado, se proyectaba consolidar dentro del top 5 del mercado asegurador nacional, con metas de superar los 1,8 millones de clientes que tiene actualmente.
Con casi 40 años de presencia en el país y una robusta infraestructura de más de 130 oficinas, el nuevo CEO tendrá el reto de seguir impulsando los planes de expansión y transformación tecnológica de la aseguradora en Colombia.
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