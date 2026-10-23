Entrevista | Mapfre expandirá servicios a regiones de Colombia en 2027; Antioquia, el Valle y el Caribe en el radar

Mapfre prepara una expansión comercial en las regiones de Colombia a partir de 2027, con Antioquia, Cali y Barranquilla entre sus prioridades. La aseguradora busca ampliar su presencia más allá de Bogotá y potenciar sus productos y servicios en el mercado nacional.
Óscar García-Serrano, CEO de Mapfre Colombia, explicó que la compañía está enfocada en fortalecer su operación para impulsar el crecimiento desde el próximo año, con una estrategia que también contempla simplificar los productos y hacerlos más asequibles para los consumidores.
“Nosotros vemos un mayor peso específico para las regiones. Nosotros estamos muy en eso. Nosotros queremos hacer una expansión comercial hacia las regiones, que no gire todo en torno a Bogotá, sino expansionarnos comercialmente por las regiones”, afirmó el ejecutivo en entrevista con Valora Analitik en el marco del 16° Congreso Internacional de Asomicrofinanzas.
La hoja de ruta incluye, en una primera fase, Antioquia, Cali y Barranquilla, antes de ampliar la apuesta al resto del territorio nacional.
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Mapfre tiene 1,7 millones de clientes en Colombia
Mapfre está presente en Colombia desde 1984. Al cierre del primer semestre de 2026, la compañía reportaba alrededor de 1,7 millones de clientes asegurados, 775 colaboradores, 2.640 intermediarios y 56 oficinas en el país.
En ese mismo periodo, alcanzó aproximadamente 275 millones de euros en primas (cerca de $984.000 millones). García-Serrano señaló que la compañía ocupa el quinto lugar del mercado asegurador colombiano y busca consolidarse como referente en sus principales ramos, entre ellos automóviles, seguros generales y vida.
El ejecutivo también destacó la posición de Mapfre en los seguros industriales y de hogar, además de su presencia en el ramo de automóviles.
Aunque la empresa tiene una operación amplia en el país, el plan de expansión regional busca fortalecer su llegada a nuevos mercados. García-Serrano reconoció que ampliar la presencia fuera de Bogotá puede ser complejo, pero aseguró que la compañía quiere consolidar esa estrategia.
Consultado por las perspectivas de cierre de 2026, el CEO indicó que Mapfre espera cumplir el presupuesto previsto.
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Terremoto impulsa el interés por proteger hogares y pequeñas empresas
El terremoto también ha puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar la protección aseguradora, especialmente entre los hogares y las pequeñas y medianas empresas (pymes).
García-Serrano afirmó que, mientras las grandes industrias y comercios suelen contar con seguros, la compañía observa interés de personas y negocios más pequeños por proteger sus bienes después de los daños ocasionados por el evento.
“Sobre todo en los hogares y en pymes sí vemos que las personas físicas quieren empezar a proteger su bien porque han visto que los ahorros de toda una vida se pueden ir en un minuto por la borda”, señaló.
El ejecutivo agregó que la reconstrucción de las zonas afectadas representa un reto para las personas que perdieron sus viviendas y que ahora enfrentan dificultades para encontrar inmuebles en arriendo o compra.
En ese contexto, consideró que ampliar la cobertura de seguros puede reducir la carga financiera que enfrentan los gobiernos después de una emergencia. Cuando las personas no cuentan con aseguramiento, explicó, el Estado debe intentar atender sus necesidades tras un desastre.
García-Serrano también destacó la coordinación entre el sector público y el privado en las zonas afectadas, y afirmó que percibe avances en las labores de recuperación y reconstrucción.
Microseguros, otra apuesta de la compañía
La expansión regional se complementa con la apuesta de Mapfre por los microseguros, una línea que el ejecutivo vinculó con la inclusión financiera y la atención a personas y pequeños negocios que necesitan productos adaptados a sus capacidades.
La compañía cuenta con cerca de 700.000 pólizas de inclusión aseguradora, relacionadas con productos como seguros de vida, para pequeños comercios y exequias. García-Serrano indicó que este segmento no representa una participación significativa en los ingresos debido al bajo valor individual de las pólizas, pero lo considera parte de la identidad de la empresa.
“Queremos ser una empresa de referencia en microseguros”, afirmó y, en esta línea, la firma española trabaja con aliados como Banco Contactar, Banco Agrario y la cooperativa Interactuar para acercar estos productos a la población.
El ejecutivo señaló que la simplificación de los seguros y el uso de canales digitales pueden facilitar el acceso, aunque la estrategia no se limita a la tecnología. La compañía busca ampliar su presencia comercial y adaptar sus soluciones a las necesidades de los consumidores.
Sobre la elección de seguros, García-Serrano explicó que el precio tiene un peso importante en productos como los de automóviles, pero sostuvo que el servicio cobra especial relevancia cuando ocurre un siniestro, porque es allí cuando el asegurado comprueba el valor de la cobertura contratada.