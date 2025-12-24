La marca de ropa paisa que financió reserva natural con sus ventas; ha sembrado más de 500.000 árboles

Mattelsa, la marca de ropa creada en Medellín, compartió avances de su proyecto Magara, la primera reserva natural financiada con las ventas de sus consumidores de una empresa textil en Colombia.
En detalle, la empresa explicó que Magara inició como una finca de tres hectáreas donde el suelo estaba erosionado, la vegetación era escasa y la capacidad productiva se había perdido. Mattelsa la adquirió y comenzó un proceso de restauración que en un principio se hizo de manera empírica: sembrar especies nativas, proteger lo que quedaba y permitir que la regeneración natural avanzara. Con ese trabajo inicial crecieron las primeras señales de que el bosque podría volver a crecer.
A partir de 2019, la restauración dejó de depender de la intuición y empezó a basarse en estudios de suelo, planes de reforestación y técnicas propias del Bosque Seco Tropical. En esta etapa se construyó un reservorio de agua que permitió introducir nuevas especies y se creó un banco de semillas para conservar la genética del ecosistema. Actualmente se han sembrado más de 500.000 árboles y la reserva supera las 100 hectáreas.
Impacto del proyecto para Colombia y proyecciones de Mattelsa
El avance de Magara ocurre en un contexto crítico: en Colombia se ha perdido el 92 % del Bosque Seco Tropical original.
En zonas como Moñitos, la combinación de ganadería extensiva, erosión y falta de alternativas económicas ha degradado los suelos durante décadas.
Hoy, Magara está reconocida como reserva natural y funciona como un laboratorio vivo donde se monitorea la recuperación del bosque seco.
También la ampliación de la finca ha sido posible gracias a que Mattelsa reinvierte el 100 % de sus utilidades en proyectos ambientales y sociales, lo que ha permitido comprar nuevas hectáreas cada año y sostener los procesos de restauración.
En los próximos cinco años, la marca proyecta expandir la reserva hasta alcanzar entre 180 y 200 hectáreas, abrir un centro de voluntariado y replicar el modelo en territorios como La Guajira. También prepara alianzas con comunidades indígenas para integrar conocimientos ancestrales en el manejo del paisaje.