Marca de moda antioqueña supera los US$6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

La marca se destacó como una de las compañías que más impulsaron la participación de Colombia en la industria internacional.

Marca de moda antioqueña supera los US$6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026. Foto: cortesía Clemont

El mercado latinoamericano de moda cerró el año anterior con un valor de US$124.578 millones, siendo Colombia quien aportó el 6,8 % del total, según datos de Inexmoda.

Dentro de este escenario de crecimiento, Clemont, una marca de moda antioqueña, se destacó como una de las compañías que más impulsaron la participación de Colombia en la industria internacional, llevando la moda nacional a países como Estados Unidos, España, Chile, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Aruba.

Destacado: JMC cerró el 2025 con ventas de vehículos récord en Colombia; prepara agresiva expansión de eléctricos para 2026

Clemont
Clemont combina detalles barrocos, referencias espirituales y mensajes inspiradores. Foto: cortesía Clemont

La compañía cerró el 2025 con una facturación superior a los US$6,5 millones, lo que representa un crecimiento del 177 % en comparación con 2024.

Este año, proyectan llegar a nuevos mercados internacionales como México, Perú, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, donde prevén crecer un 68 %. Esta expansión coincide con las proyecciones de Euromonitor Internacional, que apuntan a que el mercado global de moda crezca un 4,1 % frente a 2025.

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, explicó que el sello de lo “hecho en Colombia” es cada vez más buscado en mercados internacionales debido a la calidad, autenticidad y propuestas creativas que distinguen al diseño colombiano.

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont
Foto: Sebastián Echeverri, CEO de Clemont

“Para este 2026, nuestro objetivo es abrir nuevos mercados para la industria de la moda colombiana en el exterior, impulsando la generación de empleo y fortaleciendo la presencia del talento nacional en escenarios internacionales. Queremos seguir siendo un vehículo para mostrarle al mundo la creatividad, la disciplina y la identidad que nos caracterizan”, afirmó Echeverri.

Durante el 2025, esta marca logró la apertura de ocho tiendas en ciudades como Medellín, Cali y Cúcuta. Para este año, la empresa proyecta abrir seis nuevas tiendas en otros mercados estratégicos del país como Bogotá y Cartagena. Además, espera seguir ampliando su plantilla laboral con estas próximas aperturas.

