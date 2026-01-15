El Consejo Directivo de Fedesarrollo anunció el nombramiento de Marcela Meléndez como nueva directora ejecutiva del centro de investigación económica y social. La economista asumirá el cargo a partir del 15 de febrero de 2026, en reemplazo de Luis Fernando Mejía, quien dejó la dirección de la entidad el pasado 31 de diciembre de 2025.
La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo y se enmarca en un proceso de transición en la dirección del principal centro de pensamiento económico del país, en un momento clave para el debate sobre crecimiento, sostenibilidad fiscal y política social en Colombia.
Perfil y trayectoria de Marcela Meléndez
Marcela Meléndez es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada (MPPM) de la Yale School of Management, así como un doctorado en Economía de la Universidad de Yale. Desde noviembre de 2023 se desempeña como economista jefe adjunta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, además de asesora senior de la Oficina del Economista Jefe para la región.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alto nivel en el ámbito nacional e internacional. Entre ellos, fue economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), socia directora de la firma Econestudio y profesora de cátedra en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Meléndez también cuenta con experiencia previa en Fedesarrollo, donde fue subdirectora entre 2004 y 2006 e investigadora senior entre 2007 y 2009.
Desde Fedesarrollo destacaron que su trayectoria académica y profesional, así como su trabajo en temas de diseño y evaluación de políticas públicas, competencia, regulación e infraestructura, representan una base sólida para continuar fortaleciendo la independencia y el rigor técnico que han caracterizado a Fedesarrollo durante más de cinco décadas.
Fedesarrollo da inicio a una nueva etapa institucional tras el cierre del ciclo de Luis Fernando Mejía, quien estuvo al frente de la entidad durante siete años.
La llegada de Marcela Meléndez es vista como una apuesta por reforzar el enfoque técnico de la institución y su proyección regional e internacional, en un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales para el país
—