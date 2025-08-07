Marchas a favor del expresidente Uribe se tomaron principales ciudades de Colombia este 7 de agosto

Durante este jueves 7 de agosto, miles de ciudadanos se manifestaron en diferentes ciudades del país, atendiendo a una convocatoria por parte del Centro Democrático en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de conocerse la sentencia judicial que lo condena a 12 años de prisión domiciliaria por el caso de presunta manipulación de testigos.
Las movilizaciones se desarrollaron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Villavicencio, entre otras. En la capital del país, pese a las condiciones climáticas, se registró una amplia participación ciudadana. La Plaza de Bolívar fue el principal punto de concentración, donde se hicieron presentes senadores, dirigentes del Centro Democrático y activistas políticos que expresaron su rechazo al fallo judicial.
En Medellín, los asistentes vistieron camisetas blancas y se reunieron en la Avenida Oriental. La movilización avanzó hacia el sector de La Alpujarra, donde finalizó cerca del mediodía. Uno de los hechos más destacados fue la presencia de Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario, quien acompañó la jornada de forma activa.
En Miami también hubo gran afluencia de ciudadanos colombianos, que con camisetas blancas, se concentraron Plaza Colombia 6805 SW 152 ND Ave, Miami FL 33193 y también mostraron el apoyo al expresidente Álvaro Uribe.
Colombia ha pedido justicia y libertad. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/xkjJF3TPEe— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 7, 2025
Otros balances de la marcha en apoyo al expresidente Uribe
Las manifestaciones ocasionaron algunas afectaciones en la movilidad urbana, principalmente por el cierre temporal de varias vías. No obstante, las autoridades lograron restablecer el flujo vehicular de manera progresiva. Aunque no se ha divulgado una cifra oficial sobre el número total de participantes, se evidenció una importante concurrencia en los distintos puntos de concentración.
En Cali, la jornada transcurrió en medio de incidentes aislados. En particular, se reportó una gresca entre algunos simpatizantes durante el desarrollo de la movilización, hecho que no impidió que se llevara a cabo con una significativa participación ciudadana.
Las marchas fueron acompañadas por la presencia de varias figuras públicas que manifestaron su respaldo a Uribe. Entre los asistentes se encontraban el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila. También participó la dirigente Lina Garrido, quien se unió a la movilización en Bogotá.
Los organizadores insistieron en que la jornada tuvo un carácter pacífico y democrático, con el propósito de expresar su inconformidad frente a lo que consideran una decisión judicial injusta.