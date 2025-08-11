Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: pide justicia por el atentado

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó sus condolencias por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, ocurrido este lunes 11 de agosto de 2025 en Bogotá (Colombia).
“Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, manifestó Rubio en un comunicado oficial por medio de su cuenta de X.
Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático y precandidato presidencial, murió dos meses después de sufrir un atentado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.
El ataque se produjo el pasado 7 de junio de 2025 mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito, donde un individuo armado le disparó por la espalda, impactándolo en la cabeza. Sus escoltas reaccionaron de inmediato, desatando una balacera en el lugar.
Durante semanas, el senador permaneció bajo cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Sin embargo, este fin de semana, su condición se agravó por una hemorragia en el sistema nervioso central que requirió nuevas cirugías, pero finalmente, a las 5:00 a.m. de este lunes, falleció.
Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.
El atentado y posterior muerte de Miguel Uribe Turbay han generado conmoción nacional e internacional, así como llamados a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.