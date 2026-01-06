María Corina Machado estaría lista para regresar a Venezuela “lo antes posible”

Luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump el pasado sábado 3 de enero, María Corina Machado, líder opositora del régimen venezolano expresó su intención de volver al país.
Así lo mencionó en una entrevista con Fox News, asegurando textualmente: “Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.
Cabe recordar que Machado reapareció en Oslo, Noruega en diciembre de 2025 tras estar más de un año oculta en un lugar desconocido.
Su llegada a dicho país se materializó para recibir su premio Nobel de Paz, el cual fue entregado en la ceremonia a su hija Ana Corina Sosa Machado.
Por otra parte, la líder opositora también mostró rechazo por el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidente interina, advirtiendo que “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en su país.
Según Machado, la oposición tiene el respaldo de los votantes, por lo que “en unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90 % de los votos”.
En otro de sus anuncios, afirmó que un estado de libertad para Venezuela la convertiría en el “centro energético” de Latinoamérica y, adicionalmente, buscará “desmantelar todas las estructuras criminales” que han perjudicado a los venezolanos.