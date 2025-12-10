María Corina Machado reaparece en Oslo tras más de un año oculta en Venezuela

La noche de este miércoles 10 de diciembre (horario de Colombia), María Corina Machado, líder opositora del Gobierno venezolano llegó a Oslo, Noruega, para recibir el premio Nobel de Paz, el cual fue entregado en la ceremonia a su hija Ana Corina Sosa Machado.
Aunque ya se había especulado sobre la llegada de Machado a la capital de Noruega, no fue hasta que publicó un video en su cuenta en X que se confirmó la noticia.
Anteriormente esperaban que participara en la conferencia de prensa previo a la ceremonia para recibir el premio, sin embargo, el evento fue cancelado al no tener garantías de su presencia, específicamente por las condiciones de seguridad.
Cabe resaltar que la líder ha permanecido en un lugar desconocido de Venezuela hace más de un año. “Tan pronto como llegue (Oslo), podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo”, mencionó en una conversación.
Así las cosas, y según The Wall Street Journal, María Corina Machado “salió del país el martes en un bote y viajó a la isla caribeña de Curaçao”.
El viaje fue catalogado por el medio como “secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado”.