Marietna Cantillo será la nueva presidenta de Mercer para Colombia, Centroamérica y el Caribe

Desde el próximo 1 de enero de 2026, Marietna Cantillo se desempeñará como presidenta de Mercer para Colombia, Centroamérica y el Caribe.
Por su parte, Adriana González, la actual presidenta, pasará a ser líder regional de Career para Mercer Latinoamérica y el Caribe.
Según informó la compañía, Cantillo lleva 10 años de experiencia como consultora en Mercer, labor que ha impulsado la expansión y reposicionamiento del negocio en talento, bienestar financiero y patrimonial e inversiones.
“Estamos convencidos de que continuará impulsando resultados significativos para las estrategias de personas”, mencionó en el comunicado.
Así las cosas, Adriana González y Zulma Suárez – quien asumirá el cargo de CEO de Marsh McLennan a partir del 1 de enero de 2026 – trabajarán con la nueva presidenta para “asegurar una transición ordenada y seguir generando impacto en la vida de las personas, entregándoles a las organizaciones los más altos estándares de excelencia, y las soluciones más innovadoras del mercado”, concluyó Mercer.
Cabe resaltar que Mercer es una firma consultora estadounidense que fue fundada en 1945, haciendo parte de una de las cuatro subsidiarias operativas de Marsh McLennan, líder mundial en riesgo, estrategia y personal.
La sede principal de la compañía está ubicada en Nueva York, y cuenta con oficinas en 43 países y operaciones en 130.