Más de 300 marcas participarán en la nueva edición del Bazar de Marcas en Medellín

El Bazar de Marcas tendrá lugar entre el 12 y el 16 de diciembre en Plaza Mayor.

El Bazar de Marcas recibirá a más de 300 participantes
El Bazar de Marcas recibirá a más de 300 participantes. Foto: cortesía

Del 12 al 16 de diciembre, Plaza Mayor se convertirá en la sede de la nueva edición del Bazar de Marcas Outlet, en Medellín. El evento reunirá a más de 300 marcas nacionales y regionales en el marco de la temporada navideña. 

En sus últimos cinco años, este espacio ha recibido más de 296.000 visitantes, así como ventas superiores a los $21.700 millones. También ha generado 9.900 empleos directos e indirectos, consolidando como un impulsor del comercio estacional. 

“Estas cifras consolidan al evento como un gran impulsor del comercio estacional, donde emprendedores, marcas emergentes y grandes empresas encuentran una plataforma estratégica para incrementar ingresos durante el cierre de año”, destacaron los organizadores del evento.

El evento cuenta con el respaldo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, como parte de la estrategia de fortalecimiento del comercio local y la generación de oportunidades para familias y negocios de la capital de Antioquia.

Así mismo, sumará un componente social a través de la Fundación Conconcreto, que llega como aliado estratégico para visibilizar programas de formación emocional, recreativa, educativa y de liderazgo dirigidos a niñas, niños y jóvenes del país.

Nueva edición del Bazar de Marcas
Nueva edición del Bazar de Marcas. Foto: Cortesía

Entre las marcas que participarán en esta oportunidad se incluyen: Clemont, Branchos, Lili Pink y Joy, Ilumeco, Boamar, Tennis, Milonga, Ruccos, Oxford, Reebok, Vélez, Pilatos, Replay, Ruby Rose, Off Corss, Distrihogar, MIC, Stanza, Fatelares, entre otras.

Los asistentes, por su parte, podrán disfrutar de presentaciones artísticas, experiencia gastronómica, sorteos navideños, actividades familiares, zona social y educativa con el aliado de este año y muchas actividades más. 

