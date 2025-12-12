Del 12 al 16 de diciembre, Plaza Mayor se convertirá en la sede de la nueva edición del Bazar de Marcas Outlet, en Medellín. El evento reunirá a más de 300 marcas nacionales y regionales en el marco de la temporada navideña.
En sus últimos cinco años, este espacio ha recibido más de 296.000 visitantes, así como ventas superiores a los $21.700 millones. También ha generado 9.900 empleos directos e indirectos, consolidando como un impulsor del comercio estacional.
“Estas cifras consolidan al evento como un gran impulsor del comercio estacional, donde emprendedores, marcas emergentes y grandes empresas encuentran una plataforma estratégica para incrementar ingresos durante el cierre de año”, destacaron los organizadores del evento.
El evento cuenta con el respaldo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, como parte de la estrategia de fortalecimiento del comercio local y la generación de oportunidades para familias y negocios de la capital de Antioquia.
Así mismo, sumará un componente social a través de la Fundación Conconcreto, que llega como aliado estratégico para visibilizar programas de formación emocional, recreativa, educativa y de liderazgo dirigidos a niñas, niños y jóvenes del país.
Entre las marcas que participarán en esta oportunidad se incluyen: Clemont, Branchos, Lili Pink y Joy, Ilumeco, Boamar, Tennis, Milonga, Ruccos, Oxford, Reebok, Vélez, Pilatos, Replay, Ruby Rose, Off Corss, Distrihogar, MIC, Stanza, Fatelares, entre otras.
Los asistentes, por su parte, podrán disfrutar de presentaciones artísticas, experiencia gastronómica, sorteos navideños, actividades familiares, zona social y educativa con el aliado de este año y muchas actividades más.