Michelob Ultra, la cerveza premium del portafolio de Bavaria, será el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anuncio de su integración se realizó durante el sorteo de participantes del torneo, el cual en esta oportunidad reunirá a 48 selecciones.
En ese contexto, la marca presentó Grupo M, una plataforma creada para celebrar a los hinchas y darles un lugar dentro de las emociones del certamen. Este funciona como un espacio en el que los aficionados tendrán la oportunidad de hacer parte de la conversación.
El Grupo M reconoce el rol protagónico de los hinchas en la Copa y les abre la puerta a vivirla desde un lugar distinto.
A partir de este lanzamiento, Michelob Ultra también activará Superior Access, una experiencia premium dentro de esta comunidad que permitirá a los colombianos vivir el Mundial desde otra perspectiva.
La iniciativa incluye asistencia a distintos partidos del torneo, hospitalidad exclusiva, espacios diferenciados y momentos diseñados para acercar a los fanáticos de forma inédita a la emoción del evento deportivo más grande del planeta.
Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria, destacó que para la marca este patrocinio es la oportunidad de acercarse a los consumidores en el escenario deportivo más grande del mundo y de invitarlos a vivir el fútbol de modo superior.
“Nuestro propósito es estar presentes en los momentos que unen a las personas y transformarlos en experiencias memorables. El Grupo M nace para celebrar a los hinchas, llevándolos a vivir el Mundial desde un lugar verdaderamente único”, afirmó Luna.
A esa lista de novedades se suma el trofeo Superior Player of the Match, que se entregará al jugador más destacado de cada partido de la Copa del Mundo. Este reconocimiento, que ya ha tenido presencia en otros torneos como el Mundial de Clubes, busca exaltar el talento y la disciplina de los futbolistas, protagonistas de los momentos que hacen de la Copa del Mundo una experiencia inolvidable para millones de hinchas.