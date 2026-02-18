Más de tres años se demoró el Gobierno en terminar obra de tramo colapsado en la vía Cartagena – Barranquilla

El director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Guillermo Jiménez, se refirió a la reconstrucción de los km 85–86 de la Transversal del Caribe y al restablecimiento del tránsito entre Cartagena y Barranquilla.
La obra soluciona de manera definitiva la pérdida total de banca ocasionada por la emergencia invernal de 2022. Asimismo, la intervención reduce los tiempos de desplazamiento y fortalece la logística y la conectividad del Caribe colombiano.
“Esta intervención representa una respuesta definitiva ante la pérdida total de la banca ocurrida durante la emergencia invernal de finales de 2022, devolviendo la confianza y la movilidad eficiente a los usuarios que transitan entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla”, indicó el funcionario.
De acuerdo con la entidad, el origen del daño fue una combinación de factores climáticos y alteraciones en la topografía de la zona, recordó el funcionario, incluyendo la deforestación y la modificación de cauces naturales por desarrollos ajenos a la vía.
Como respuesta, el Ministerio de Transporte e Invías ejecutaron la inversión de $16.000 millones para reconstruir la infraestructura desde sus cimientos.
Cuatro años para habilitar el corredor Cartagena- Barranquilla
El corredor (km 85–86), sufrió una pérdida total de banca a finales de 2022 debido a la emergencia invernal. Las lluvias intensas provocaron el colapso de la vía, obligando a cerrar el paso y a diseñar una reconstrucción estructural.
El daño también estuvo asociado a factores geográficos y ambientales adicionales, como alteraciones en la topografía, deforestación y modificaciones de cauces naturales por desarrollos cercanos.
A esto se sumó un contexto institucional complicado: el corredor estaba vinculado a la concesión Autopistas del Caribe, que enfrentó dificultades financieras y conflictos por los peajes, lo que derivó en la terminación anticipada del contrato en 2025 y en un proceso de reversión al Invías.
Lo que contempló el proyecto
Los trabajos contemplaron la excavación profunda y la remoción del material colapsado, la estabilización de los taludes y la construcción de un muro en tierra armada para garantizar una base sólida y duradera.
La culminación de este proyecto asegura que los viajeros cuenten con una estructura vial de alta calidad, finalizada con un nuevo asfalto y dotada de señalización y defensas metálicas que cumplen con los estándares de seguridad vial, indicó el director del Instituto Nacional de Vías, Invías.