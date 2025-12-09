Mauricio Cárdenas radica firmas para elecciones de 2026: así está la puja entre aspirantes a la Presidencia

La carrera hacia la Presidencia de 2026 sigue tomando forma. Este martes, Mauricio Cárdenas formalizó su aspiración ante la Registraduría Nacional tras anunciar que su movimiento ciudadano, “Avanza Colombia”, logró recolectar 1,1 millones de firmas, casi el doble del umbral mínimo de 635.000 exigidas.
Cárdenas aprovechó la inscripción para ratificar su llamado a una gran consulta interpartidista el 8 de marzo, en la que —según ha insistido— deberían medirse figuras del espectro de centro-derecha con el fin de evitar “la continuidad del actual gobierno o un salto hacia otro extremo”.
El exministro reiteró su invitación a David Luna (sí hay un camino), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, así como a líderes afines como Vicky Dávila, para conformar una coalición amplia:
“A la unión hay que decirle sí. El país necesita ideas y propuestas viables, no más divisiones”, afirmó.
Una disputa reñida en el campo de las firmas
Varias figuras buscan un puesto en el tarjetón presidencial a través de comités de firmas, lo que ha disparado la competencia en este mecanismo de inscripción.
Entre ellos están:
- El senador David Luna, quien en noviembre anunció que logró cerca de 1 millón de firmas verificadas internamente y ya las presentó ante el órgano electoral para su verificación.
- Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, tiene previsto inscribir el miércoles 10 de diciembre 1,2 millones de firmas.
- A inicios de noviembre, el empresario Santiago Botero entregó 1,2 millones de firmas.
- Mauricio Lizcano ya recolectó alrededor de 1 millón de firmas para su postulación oficial para las presidenciales de 2026.
- El abogado Abelardo de la Espriella entregó 4,8 millones de firmas a la Registraduría.
- Luis Gilberto Murillo dice tener 1,5 millones de apoyos y llevará las firmas a su revisión.
- La periodista Vicky Dávila anunció haber superado el millón de firmas verificadas y se inscribirá el jueves 11 de diciembre a las 10 a. m.
- Aníbal Gaviria se presentará también el jueves a la 1:30 p.m.
Fechas clave del proceso
Cabe mencionar que el 17 de diciembre vence el plazo para radicar firmas y el 21 de enero: cierra el plazo para que la entidad certifique el número de firmas válidas para candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco.
Con el reloj electoral avanzando, el terreno de candidaturas por firmas se perfila como uno de los más competidos y decisivos en la antesala de las presidenciales de 2026.