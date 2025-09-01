Mayagüez S.A. adquiere control mayoritario de Ecoline Agrícola S.A.S. por medio de su filial Bioagro

El grupo empresarial Mayagüez S.A. anunció, por medio de un comunica que, a partir del primero de septiembre de 2025, adquirió el control indirecto de la compañía Ecoline Agrícola S.A.S., una sociedad enfocada en la nutrición, alimentación y bioestimulación especializada de cultivos agrícolas.
Esta adquisición se realizó mediante su filial Inversiones Bioagro Candelaria S.A.S. (Bioagro), que adelantó el proceso de compra con el objetivo de fortalecer su presencia en el sector agroindustrial y ampliar su portafolio de soluciones para la productividad del campo colombiano.
La operación se concretó a través de la adquisición de 493 acciones pertenecientes al accionista Franklin Fernando Delgado Villota. El valor de la transacción ascendió a $4.000 millones, monto que fue financiado con recursos propios de Mayagüez S.A.
Con este movimiento, Bioagro alcanzó una participación equivalente al 56 % del capital suscrito y en circulación de Ecoline, lo que le otorga la condición de socio mayoritario.
Adicional a la compraventa, las partes suscribieron un Acuerdo de Accionistas que establece lineamientos sobre aspectos claves de la gestión corporativa. Entre los temas incluidos se encuentran la designación de la Junta Directiva, el manejo de asuntos de gobierno corporativo, la administración y la toma de decisiones estratégicas.
El documento también regula la emisión, suscripción y transferencia de acciones, así como los mecanismos de resolución de bloqueos y disputas entre socios, e incorpora disposiciones para la protección de la propiedad intelectual, elementos considerados estándar en este tipo de negociaciones.