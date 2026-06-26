En mayo las remesas de colombianos en el exterior crecieron 8,5 % pero caen en lo corrido del año

El Banco de la República publicó el informe de los ingresos de remesas de trabajadores en Colombia, el cual evidencia un crecimiento en los recursos que entraron al país en mayo, aunque con una contracción en lo corrido de 2026.
De acuerdo con los datos del emisor, solamente en el quinto mes del año ingresaron remesas por US$1.189 millones cifra que representa un aumento de 8,5 % si se compara con el mismo mes de 2025, cuando el monto se ubicó en US$US1.095 millones.
Además, el balance de mayo evidencia una leve recuperación si se tiene en cuenta que para abril, las remesas que enviaron al país los trabajadores colombianos en el exterior se ubicaron en US$1.102 millones, apenas 0,5 % más que en el mismo mes en 2025.
Vale recordar que, hasta el momento, el mes con mayor monto registrado por remesas este año fue marzo, con un total de US$1.225 millones.
Remesas caen en lo corrido del año
A pesar de la mejora en el balance de mayo, al mirar lo corrido del año el comportamiento de los recursos que envían al país los colombianos en el exterior es negativo.
Entre enero y mayo de este año, las remesas sumaron US$4.449 millones, lo que indica que cayeron 16,4 % frente a igual periodo del año pasado, cuando se ubicaron en US$5.323 millones.
Vale recordar que las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia.
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