Medellín se consolida como capital del tenis aficionado con la llegada del Asics Tour 2026

Medellín se consolida como epicentro del tenis aficionado con la llegada del Asics Tour 2026. El evento se realizará los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre. Esta competencia está diseñada para tenistas aficionados y semiprofesionales que buscan estándares de organización internacional en la capital de Antioquia.
El torneo se disputará en la modalidad de sencillos, bajo un sistema de round robin donde clasifican dos jugadores por grupo, con sets a 8 games y tie-break en caso de igualdad.
La organización confirmó que el circuito abarca las categorías segunda, tercera, cuarta, quinta mixta y quinta femenina. Esta es la segunda parada del año, tras el inicio de la temporada en Bogotá en diciembre de 2025. El Asics Tour proyecta cuatro paradas nacionales en 2026, incluyendo ciudades como Cali y Barranquilla. El respaldo de la marca japonesa Asics, fundada en 1949, busca promover su filosofía «Anima Sana In Corpore Sano» mediante la integración de tecnología deportiva y práctica recreativa de alto nivel.
¿Cómo será la organización del Asics Tour 2026 en Medellín?
La ejecución del evento está a cargo de Match Tenis e Iflex, empresa responsable de la Copa Colsanitas, el torneo profesional más relevante de Colombia. Esta alianza técnica traslada la logística de un evento WTA al ámbito aficionado. Como dato financiero relevante, la vinculación de marcas globales como Asics a torneos amateur responde a una estrategia de penetración de mercado en el retail deportivo, sector que moviliza millones de dólares anualmente en indumentaria técnica y calzado especializado en el país.
El tour cuenta con embajadores de alto impacto: Nicolás Mejía, segunda mejor raqueta de Colombia en el ranking ATP, y las juveniles Emanuela Lares y Antonella Esquivel. La presencia de atletas de élite en eventos para aficionados profesionaliza la base del tenis local y atrae inversión publicitaria. Mientras un torneo ATP depende de derechos de televisión, el Asics Tour dinamiza la economía regional mediante el turismo de competencia y el consumo de servicios deportivos especializados en Medellín.
El uso del Club Campestre no es casual; sus canchas han sido sede de encuentros internacionales, lo que eleva el valor percibido del torneo. Comparado con un evento profesional, este circuito masifica el deporte y garantiza un flujo constante de usuarios para las marcas patrocinadoras durante los tres días de competencia.