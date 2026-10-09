Medellín convocó a más de 1.000 personas para conversar sobre el significado de liderar el aprendizaje hoy

¿Cómo se lidera una escuela en medio de la incertidumbre? ¿Qué necesita quien lidera para acompañar el aprendizaje de otros? Estas fueron algunas de las preguntas que estuvieron en el centro de Deeper Learning Latam 2026, un encuentro latinoamericano de educación que durante dos días reunió en Medellín a 1.000 maestros, directivos, estudiantes y agentes educativos y culturales.
La iniciativa, promovida por Cosmos School, contó con invitados internacionales a cargo de las conferencias centrales. La consultora española Mar Cano, con cerca de 20 años de experiencia en ecosistemas educativos de Europa, África, Asia y América, planteó una pregunta sobre el liderazgo: ¿y si el aprendizaje profundo también necesita un liderazgo profundo?
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También participaron María Acaso, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y fundadora de Pedagogías Invisibles, y Carlos Almela, responsable de Educación y Mediación en Hablarenarte, quienes presentaron Contra el esfuerzo, una invitación a cuestionar una educación centrada en el esfuerzo y la productividad para abrir paso a una pedagogía de la dedicación, el cuidado, el gozo y la ecología.
“América Latina tiene mucho que aportar al mundo en educación. Aquí la escuela ha sido escenario de construcción de paz y de pensamiento crítico, incluso en medio de la violencia. Esas heridas han obligado a la región a repensarse, y por eso las innovaciones educativas encuentran en ella un terreno más abierto que en una Europa más consolidada, a la que a veces le cuesta aprender de otros”, afirmó María Acaso.
En su tercera edición en Latinoamérica, el encuentro recibió 191 propuestas provenientes de ocho países y 11 departamentos de Colombia. De esta convocatoria surgió una agenda de 26 talleres y 27 inmersiones, que se sumaron a las conversaciones alrededor de temas como el uso de datos para tomar decisiones, la inteligencia artificial en el aula, el bienestar de los maestros y la educación rural.
Deeper Learning Latam 2026 hizo posible el encuentro entre realidades educativas muy distintas, pues los desafíos de una escuela rural de Antioquia no son los mismos que los de un colegio urbano en otro país de América Latina; tampoco lo son sus recursos, sus contextos ni sus comunidades.
Sin embargo, unas y otras hacen parte de un mismo momento de transformación: la inteligencia artificial está modificando la manera en que accedemos y producimos conocimiento, mientras las nuevas generaciones se relacionan de otras formas con la información y el aprendizaje.
Finalmente, además de sus organizadores, el encuentro contó con el apoyo de aliados como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Itagüí, MOVA, Fundación Grupo EPM, Fundación SURA, Fundación Celsia, Fundación Fraternidad Medellín, Fundación Pies Descalzos, Corpoeducación, Revista Colegio, Norma, Smart Books y PowerSchool.