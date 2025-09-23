La capital antioqueña acogerá entre el 24 y el 26 de octubre de 2025 la primera edición en el país de X The Fitness Race, una competencia deportiva internacional que reúne a participantes de distintas categorías y que busca poner a prueba la resistencia física y mental de los atletas.
El evento hace parte de la comunidad global X The Fitness Race, integrada por más de 100.000 estudiantes activos y egresados en Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador y Panamá, además de más de 10.000 miembros en línea.
La marca cuenta con el respaldo de Rodrigo Garduño, exfutbolista profesional y fundador de la reconocida plataforma de entrenamiento 54D. Con más de 1,6 millones de seguidores, Garduño se ha consolidado como referente en disciplina, constancia y alto rendimiento.
Detalles de X The Fitness Race en Medellín
La sede escogida es Plaza Mayor, lugar que albergará dos espacios diferenciados:
- Pabellón Amarillo: exposición comercial y actividades vivenciales.
- Pabellón Blanco: competencias deportivas.
Los participantes estarán divididos en categorías: hombres, mujeres, élite y mayores de 40 años. Cada uno contará con un chip NFC para registrar tiempos. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premiaciones.
El evento se desarrollará en cuatro bloques principales:
- Carrera atlética de 5 kilómetros.
- Primer bloque de estaciones funcionales.
- Segunda carrera de 5 kilómetros.
- Segundo bloque de estaciones funcionales.
Entre las estaciones programadas se encuentran ejercicios en BikeErg, Rowerg, burpees con salto, sentadillas con peso, desplantes y bearcrawl. Cada estación tendrá un tiempo máximo de nueve minutos para completarse.
Medellín, capital deportiva de Colombia
La elección de Medellín responde a su posicionamiento como capital deportiva del país, donde el fomento del bienestar físico y mental hace parte de la agenda pública.
Además, la ciudad se destaca como un epicentro cultural y artístico que fortalece su atractivo para eventos de carácter internacional.
La logística estará a cargo de SBR Sports, empresa con más de 12 años de experiencia en producción de eventos deportivos y organizadora oficial de los triatlones Ironman en Colombia.
Fechas y horarios
- Viernes 24 de octubre: competencias desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
- Sábado 25 de octubre: jornada entre las 10:00 a.m. y la 6:00 p.m.
- Domingo 26 de octubre: competencias desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., con premiación a las 2:00 p.m.
X The Fitness Race en Medellín se proyecta como un evento de referencia en la región, con la expectativa de consolidarse en el calendario deportivo internacional y atraer tanto a atletas profesionales como a aficionados interesados en superar sus propios límites.