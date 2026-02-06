Medios en Colombia también mueven sus fichajes para cubrir el Mundial 2026

La cobertura mediática del Mundial 2026 en Colombia ya empezó a reconfigurarse con movimientos confirmados en radio pública y privada. El Sistema de Medios Públicos, RTVC, oficializó la llegada de Iván Mejía Álvarez y Gustavo ‘Tato’ Sanint a Radio Nacional de Colombia para liderar las transmisiones del torneo. La emisora pública transmitirá 60 partidos en directo del campeonato, que tendrá 104 juegos en total, a través de una red de 74 frecuencias en todo el país.
Se trata de un hecho inédito para el mercado colombiano: por primera vez un medio público tendrá derechos oficiales de transmisión radial del Mundial. Según RTVC, la cobertura permitirá llegar a regiones donde históricamente no hubo acceso constante a transmisiones deportivas internacionales, especialmente en zonas rurales y municipios intermedios.
El regreso de Iván Mejía se produce tras cerca de ocho años fuera de la radio tradicional. Con más de cinco décadas de trayectoria, Mejía volverá a comentar partidos oficiales, incluidos los de la Selección Colombia, acompañado por Sanint, narrador con presencia ininterrumpida en mundiales desde finales del siglo pasado.
La FM reactiva su apuesta deportiva con Peláez y De Francisco con miras al Mundial 2026
En el sector privado, La FM confirmó la incorporación de Hernán Peláez y Martín de Francisco, quienes retomarán su histórica dupla en un nuevo programa diario en la franja de la tarde. El espacio comenzará emisiones desde el 9 de febrero, en formato radial y digital, como parte de la estrategia de RCN Radio para fortalecer su oferta deportiva en el año del Mundial.
Peláez, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo colombiano, regresa a la radio tras su salida de W Radio a finales de 2025. De Francisco, con trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales, volverá a compartir micrófonos en un formato enfocado en análisis, actualidad y opinión informativa. La apuesta busca competir directamente con las transmisiones y programas especiales de otros grandes operadores radiales.
Recomendado: Parqueaderos para el Mundial 2026 ya cuestan más que comprar la boleta más barata
De esta manera, Colombia vivirá el torneo con dos enfoques distintos. Mientras la radio pública priorizará la cobertura territorial y el acceso gratuito, la radio privada apostará por figuras consolidadas del periodismo deportivo para vivir las emociones de la Copa del Mundo.