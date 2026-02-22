Las 8 megaobras clave que se vienen para Colombia entre 2026-2027 y las que están en duda

El sector de la infraestructura en Colombia para 2026 se proyecta con altos y bajos, obras inconclusas, incertidumbre y ausencia de decisiones claras sin acción, pero también hay proyectos que tienen el acelerador puesto sin retos que atajen su ejecución.
Lo anterior parte del horóscopo de infraestructura que realizaron las firmas Pérez-Llorca y Gómez-Pinzón, donde exponen las predicciones para las grandes obras que se preparan en el país y otras que han quedado en el olvido.
Proyectos que están entre licitación y adjudicación
En el apartado de los proyectos más esperados aparecen ocho.
Uno de esos es la segunda línea del Metro, con una inversion de US$8,7 millones. El pasado 26 de enero, el proceso de licitación pública internacional fue declarado desierto, es decir, no se presentaron ofertas.
No obstante, la empresa Metro prevé iniciar una nueva licitación en febrero de 2026, con una nueva etapa de divulgación orientada a ampliar el universo de interesado, con el respaldo de la banca multilateral.
Por su parte, el análisis señaló que el silencio de ofertas deja una moraleja relevante para 2026: “la competencia continúa y se podrían dar nuevas alianzas entre empresas. Con el nuevo cronograma, el Distrito estima que la adjudicación podría concretarse en el primer trimestre de 2027”.
Siguiendo en la capital de Colombia, Bogotá, otra que podría avanzar este año es PTAR Canoas. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá inició la fase de relacionamiento con las cuatro firmas precalificadas para la licitación, poniendo en circulación los borradores de la solicitud de ofertas, el contrato de concesión y sus anexos.
Las observaciones se recibieron hasta el 22 de enero de 2026, y esta fase se extenderá hasta el 8 de mayo de 2026. Se espera que la construcción inicie en 2027 con una inversion de $12 billones.
El Tren del Pacífico también hace parte de los proyectos esperados. Luego de contratar los estudios de factibilidad técnica para el corredor Buenaventura-Palmira (120 km), se activó un ciclo de 12 meses que dictará su curso.
La recepción de ofertas para el mantenimiento, conservación y administración del corredor va hasta el 23 de febrero de 2026, con un presupuesto cercano a los $296.815 millones. Por su parte, la audiencia de adjudicación está programada para el 31 de marzo del presente año.
En la costa Caribe, Cartagena, el Puerto de Cartagena (Paseo de la Marina), con una inversion cercana a los $7,25 millones de euros, recibió la licitación el 20 de enero de 2026. Con 12 meses de ejecución previstos, el proyecto se encuentra en fase de convocatoria esperando la adjudicación.
Los otros proyectos que pueden avanzar este año son: Conexión Villeta — Guaduas — El Korán ($7 billones), está en fase de licitación para adjudicar a finales de 2026. Luego sigue Corredor Carrera Séptima (Bogotá), que entra en su fase de obras en febrero de 2026 con una inversion superior a los $1,8 billones. Y finalmente, Vía Santuario — Providencia, en Antioquia ($2,2 billones), que prevé licitación en 2026 e inicio de obras en 2027 para desplegar entre 2029 y 2030.
Proyectos en fase de incertidumbre y retrasos
El primero que aparece en la lista es la segunda pista del aeropuerto José María Córdova. El plan 2025-2055 fue presentado, pero aún no ha sido adoptado formalmente por la Aeronáutica Civil. Las obras siguen sin arrancar, no hay fechas claras de inicio, ni certeza sobre quién asumirá los costos -estimados en alrededor de $22 billones-, ni sobre el trazo exacto de la pista que sigue abierta.
El estudio hace un llamado: “La segunda pista es urgente y llega tarde. Mientras tanto, el aeropuerto opera sobrecapacidad y las filas -como los anuncios- no dejan de crecer”.
En segundo lugar está Autopistas del Café, rodeado de tensiones políticas y cautela jurídica. La posible reversión anticipada de la concesión y el retiro de peajes antes de 2027 proyectan un cambio que enfrenta el deseo ciudadano de alivio económico con los límites contractuales y fiscales del Estado.
Mientras voces del Gobierno impulsan la idea como símbolo de transformación en la infraestructura del Eje Cafetero, gremios y expertos advierten que una modificación sin causales sólidas podría afectar la seguridad jurídica, el equilibrio económico del contrato y las finanzas públicas.
Para cerrar el grupo de los cinco, los proyectos restantes se componen de: Cárcel Distrital Il (Bogotá), que el pasado 12 de agosto recibió la suspensión del contrato por incumplimientos técnicos y falta de progreso. Ruta Caribe 2, el cual fue terminado a inicios de 2026 por la imposibilidad de cerrar financieramente el proyecto bajo la concesión original, sumada a ajustes en el recaudo de peajes y a la necesidad de replantear su modelo de operación. Quedará bajo administración del Invías.
¿Cuál es el estado de los demás proyectos de infraestructura en Colombia?
A paso lento pero seguro:
Tren de Cercanías Valle del Cauca, El Dorado MAX (Bogotá), Canal del Dique (región Caribe) y Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias.
Proyectos con el acelerador puesto:
Proyecto férreo de La Dorada — Chiriguaná, Accesos Norte — Fase II (Bogotá), ALO Centro y prolongación de la troncal de TransMilenio por Ciudad de Cali, Cárcel Metropolitana para Sindicados (Medellín), ALO Sur — Modificación de licencia ambiental (Bogotá), Gran Malecón del Mar (Cartagena), RegioTram de Occidente, La Ceja — La Pintada, Teleférico Kalamarí (Cartagena), TransMiCable San Cristobal y Cable Aéreo de Soacha.
Proyectos que dependen de decisiones claras y rápidas:
RegioTram Norte (Tren de Zipaquirá), Tren del Río (Bello-Barboza), Túnel del Toyo (Antioquia) y Urabá, el nuevo nodo portuario de Colombia.
Finalmente, el análisis realizado por las firmas Pérez-Llorca y Gómez-Pinzón concluye que el Gobierno debe cumplir con lo prometido en el Plan de Desarrollo 2022-2026. Adicional a eso, monitorear cada proyecto, Ejecutar el CONPES 4178 de 2025 y avanzar con el CONPES 4118 de 2023.