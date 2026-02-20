Se restablece la movilidad en la Troncal del Magdalena Medio tras mesas de diálogo con transportadores

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte informaron que se levantaron los bloqueos en la Trocal 1 y 2 de Magdalena Medio.
Los concesionarios, Autopista Rio Grande y Autopista Magdalena Medio, lograron desarrollar los escenarios que permitieron el levantamiento de bloqueos en los corredores viales.
En las mesas de trabajo participaron líderes comunitarios, empresarios y transportadores de volquetas de cuatro departamentos. Durante la jornada se abordaron temas laborales, socioambientales, de transporte y proveedor de bienes y servicios como respuesta al pliego de peticiones presentadas por la población.
Los acuerdos que permitieron levantar bloqueos
En ese sentido, se acordó como hoja de ruta que contempla desarrollo de espacios para la participación y discusión con los representantes sociales y transportadores de Santander (Cimitarra, Barrancabermeja y Sabana de Torres); Boyacá (Puerto Boyacá); Cesar (San Alberto y Pailitas); y Norte de Santander (La Esperanza).
Asimismo, se dio inicio a más de siete espacios de diálogo que continuarán en los próximos días. Al término del encuentro, los representantes de los gremios participantes y el equipo de las concesiones, la interventoría y la ANI, reafirmaron su compromiso en lograr acuerdos durante las mesas de trabajo y continuar en la búsqueda de posicionar este proyecto, considerando la importancia que tiene para los colombianos.
La agenda de trabajo avanzará en territorio en los municipios de San Alberto (Troncal 1), La Lizama y Sabana de Torres (Troncal 2) el 20 y 23 de febrero.
“Desde la ANI seguimos con el firme compromiso de escuchar a las comunidades y hacer presencia en los territorios. Nuestro rol como garantes en estas mesas fue facilitar el diálogo y alcanzar acuerdos que permitieron el levantamiento de los bloqueos y proponer alternativas de negociación, con lo cual pudimos asegurar la movilidad regional en un corredor estratégico para el desarrollo económico del país y en especial, para estos sectores que son fundamentales en el crecimiento regional”, afirmó el vicepresidente de planeación, riesgos y entorno, Oscar Flórez Moreno.