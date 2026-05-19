Megavía en Cundinamarca que conectará con estos municipios estará lista en 60 días

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha las obras de intervención sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Cajicá y Tabio, una de las conexiones con mayor flujo vehicular en la provincia de Sabana Centro y que en los últimos meses ha registrado un deterioro progresivo por el tránsito constante de vehículos de carga pesada.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la Unidad de Mantenimiento Vial ya desplegó maquinaria amarilla y personal técnico en varios puntos estratégicos del tramo, especialmente en el sector del Politécnico, donde comenzaron las primeras actividades de rehabilitación.
Según explicó la administración departamental, la intervención busca recuperar las condiciones estructurales del pavimento y optimizar la movilidad para los miles de conductores que utilizan diariamente este corredor. La vía se ha visto afectada por el tránsito permanente de camiones, buses intermunicipales y vehículos particulares, además de la operación industrial y logística que se desarrolla en sectores como Manas y La Naveta.
De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, las obras no se limitarán a reparaciones superficiales. El proyecto contempla una intervención integral que incluye el fresado del asfalto deteriorado, el reforzamiento de los puntos críticos y la instalación de una nueva carpeta asfáltica con un espesor aproximado de 12 centímetros. Con estas labores se busca incrementar la capacidad de resistencia de la vía frente a las cargas pesadas y reducir el desgaste prematuro del pavimento.
¿Cómo avanzan los trabajos en este importante corredor vial?
En la zona ya trabajan pavimentadoras, rodillos compactadores, fresadoras y volquetas, equipos con los que las autoridades pretenden acelerar el desarrollo de las obras y minimizar el impacto sobre la movilidad de los usuarios. La administración departamental señaló que el plan corresponde a un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo, diseñado para extender la vida útil del corredor y disminuir la necesidad de intervenciones de emergencia en el futuro.
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Por su parte, la gerente del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, Yesenia Herreño, indicó que antes del inicio de las obras se realizó una evaluación técnica para identificar los sectores con mayores afectaciones. Con base en ese diagnóstico, se establecieron los puntos que requieren labores de bacheo y aquellos donde será necesaria la reposición total de la carpeta asfáltica.
La inversión destinada para esta intervención asciende a $5.500 millones. Con estos recursos, la Gobernación espera dejar completamente rehabilitado el corredor vial en un plazo cercano a los 60 días, siempre que las condiciones climáticas permitan el avance normal de las actividades.