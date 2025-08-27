Menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay fue sancionado con 7 años en un centro de atención especializada

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles 27 de agosto que, tras la valoración de pruebas y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada.
El pasado 4 de agosto (siete días después de que el político murió), durante la audiencia de acusación, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La sanción conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Según la Fiscalía, el proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
El crimen
Cabe recordar que, según indica la investigación, el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi.
Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito, donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó.
En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.