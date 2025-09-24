Mercado inmobiliario en el Valle de Aburrá crece 37 % en primer semestre de 2025; proyecta cerrar con 60.000 transacciones

Según La Lonja, gremio inmobiliario, el mercado del sector en Medellín y el Valle de Aburrá atraviesa un momento de gran dinamismo, que lo consolida como uno de los destinos más atractivos para la inversión en Colombia.
La capital antioqueña es hoy la segunda ciudad del país en donde más se compra vivienda. Durante el primer semestre del año, las ventas en todo el Área Metropolitana aumentaron en un 37 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por la reducción en las tasas de interés, afirmó el gremio.
Por otra parte, la Lonja indicó que la compra de vivienda nueva para inversión también alcanzó en este periodo un récord del 26 %, cuando en otros años se ubicó entre el 18 % y el 20 %.
Cabe resaltar que gran parte de los compradores de vivienda en el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano, zonas en donde hay mayor oferta, son antioqueños residentes en las diferentes subregiones, que adquieren los inmuebles para habitarlos o arrendarlos.
Como resultado, en el Valle de Aburrá se realizaron 34.000 operaciones de compraventa en el primer semestre del 2025, de las 355.000 que se realizaron en todo el país.
Destacado: Contex busca certificación Edge con proyectos de vivienda sostenible: estas son las metas ambientales
Proyecciones para el sector inmobiliario en el Valle de Aburrá
Los negocios de propiedad raíz, en todos los segmentos de inmuebles, vienen creciendo a un ritmo superior al 10 %. Y con este panorama, el gremio inmobiliario proyecta que al cierre de 2025 se concretarán cerca de 60.000 transacciones en el Valle de Aburrá.
Un escenario alentador para el mercado, que se verá fortalecido con la realización de la Feria de la Vivienda 2025, del 26 al 28 de septiembre en Plaza Mayor.
En esta vitrina inmobiliaria, los visitantes podrán conocer más de 400 proyectos de vivienda nueva impulsados por más 35 constructoras, además de más de 5.000 opciones de vivienda usada.
Adicionalmente, los asistentes recibirán orientación sobre subsidios y financiación por parte de entidades financieras, cajas de compensación familiar, empresas de servicios y entidades públicas como el Isvimedi y Viva, con una amplia oferta que les permitirá elegir el proyecto que mejor se ajuste a sus capacidades económicas, proyectos familiares, individuales o de inversión.