El mercado laboral de Estados Unidos continúa mostrando señales claras de enfriamiento, con una combinación de menos vacantes, baja contratación y un nivel estable de despidos que refuerza la idea de un entorno de “no contratar, no despedir”. Así lo evidencian los más recientes datos oficiales publicados por el gobierno estadounidense.
Según la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el número de puestos de trabajo vacantes cayó a 7,15 millones a finales de noviembre, por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a cerca de 7,6 millones, de acuerdo con estimaciones recopiladas por Bloomberg.
En paralelo, la tasa de desempleo se ubicó en 4,6 %, su nivel más alto en cuatro años.
De acuerdo con Yahoo Finance, la caída de las vacantes confirma una desaceleración gradual pero persistente del mercado laboral, especialmente en sectores sensibles al consumo.
En noviembre, las vacantes disminuyeron con fuerza en alojamiento y servicios de alimentación, así como en transporte y almacenamiento, mientras que el sector de la construcción mostró un comportamiento contrario, con un aumento en la demanda de trabajadores.
Las cifras también revelan revisiones a la baja en los datos de octubre, cuando las vacantes fueron ajustadas a 7,45 millones desde una estimación previa cercana a 7,7 millones, lo que refuerza la tendencia descendente observada en los últimos meses.
En cuanto a las separaciones laborales, estas se mantuvieron sin mayores cambios.
En noviembre totalizaron 5,1 millones, un nivel prácticamente idéntico al de octubre y al registrado en el mismo mes del año pasado. Para analistas consultados por Yahoo Finance, esta estabilidad refleja la cautela tanto de empleadores como de trabajadores ante un entorno económico más incierto.
Otros indicadores
El informe del Departamento de Trabajo también mostró una reducción de la tasa de contratación al 3,2 %, uno de los niveles más bajos desde que se tienen registros. Desde 2013, solo abril de 2020 —en pleno inicio de la pandemia— registró una tasa inferior. Por su parte, la tasa de renuncias, considerada un termómetro de la confianza de los trabajadores, subió levemente al 2 %.
A estos datos se suman los resultados de la firma procesadora de nóminas ADP, que reportó la creación de 41.000 empleos en el sector privado durante diciembre, una cifra que compensó parcialmente las pérdidas registradas el mes anterior.
En un análisis publicado esta semana, el Bank of America Institute señaló que, aunque el cierre del año mantuvo la narrativa de “pocas contrataciones y pocos despidos”, existe la posibilidad de que la mayor parte de la desaceleración del mercado laboral ya se haya materializado.
El próximo dato clave será el informe oficial de desempleo correspondiente a diciembre, que se publicará este viernes y que podría ofrecer más señales sobre si el mercado laboral estadounidense se estabiliza o entra en una fase de mayor debilidad en 2024.