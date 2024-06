Premercado | Cierra semana con atención en datos de empleo en EE. UU. y reacciones a posturas del BCE

Bolsas de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con números rojos jalonados por la decepción de analistas e inversores con los datos de importaciones a China en el mes de mayo, aunque las exportaciones crecieron mucho más de lo esperado.

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,59 %.

Los descensos más acusados fueron los del mayor fabricante mundial de ordenadores personales, Lenovo (6,83 %), y el productor de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar (5,95 %).

En la otra cara de la moneda figuraron los avances de la minera Zijin Mining (2,7 %) o la energética China Resources Power (2,33 %).

Mercados de Europa

Las bolsas europeas reaccionan todavía a las decisiones y posturas del Banco Central Europeo (BCE) tras su última reunión de política monetaria.

El organismo recortó los tipos un 0,25 % tal como descontaba el mercado, pero dejó la incertidumbre encima de la mesa con respecto a la estrategia en futuras reuniones.

“En pocas palabras: el BCE recortó las tasas hoy por primera vez desde septiembre de 2019. Este corte fue bien telegrafiado, pero el ciclo de corte no. Aún no se sabe cuál será el ritmo de flexibilización a partir de ahora. No creemos que el BCE vaya a recortar mucho y rápido. Los inversores deberían tener presente el panorama general: las tasas en la zona del euro probablemente se mantendrán estructuralmente más altas que antes de la pandemia”, sentencia en BlackRock.

“Aún no se sabe cuál será el ritmo de los recortes. Lagarde reiteró que el BCE seguirá un ‘enfoque de reunión por reunión dependiente de los datos’, pero señaló que es poco probable que el próximo recorte se produzca antes de septiembre”, añaden en la gestora.

“Lagarde ha sido lo suficientemente ambigua como para no disparar el temor de que este sea el único recorte este año. A pesar de sus comentarios sobre el riesgo que el crecimiento de beneficios y salarios supone y su insistencia en que las decisiones se tomarán reunión a reunión y en función de los datos, los mercados han terminado viendo el posicionamiento como neutral”, resalta Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING.

Mercados de EE. UU. y América

Los mercados estadounidenses apuntan a una apertura ligeramente al alza este viernes, y los inversores se resisten a tomar posiciones fuertes a la espera de la publicación del informe mensual clave de empleo.

Los principales índices de Wall Street van camino de una semana de ganancias. El Dow Jones de Industriales sube un 0,5 %, el S&P 500 gana un 1,4 % y el Nasdaq Composite avanza un 2,6 %.

Todo apunta a que la mayor economía del mundo habrá creado 185.000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra ligeramente superior a los 175.000 de abril, lo que supone el menor aumento en medio año. Se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido por debajo del 4 % por 28º mes consecutivo.

Dicho esto, una serie de datos económicos de esta semana han apuntado a una relajación de las condiciones del mercado laboral, creando la posibilidad de una sorpresa a la baja.

A los inversores les preocupa que una economía demasiado fuerte pueda impedir que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos este año. Pero estas preocupaciones se han visto aliviadas, al menos en parte, por unos datos que muestran una ralentización de la inflación y un enfriamiento del mercado laboral.

El informe de empleo podría demostrar que la economía está perdiendo fuelle si muestra que la ralentización en la creación de empleo ha continuado, pero una sorpresa al alza podría suponer un duro golpe para los mercados.

El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá la próxima semana, pero no se espera que recorte los tipos de interés. En la actualidad, los mercados prevén recortes de 50 puntos básicos a finales de diciembre, y lo más probable es que el primer recorte llegue en septiembre.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo apenas registran variaciones este viernes, y van camino de una tercera semana consecutiva de descensos debido a la preocupación en torno al aumento de las reservas.

El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, trató el jueves de abordar las preocupaciones en torno a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, conocida como el grupo OPEP +, pueda elevar los niveles de producción a finales de este año.

Dijo que el grupo puede pausar o revertir los aumentos voluntarios de producción si decide que el mercado no es lo suficientemente fuerte.

Sin embargo, tras la reunión de la OPEP+ del pasado fin de semana, los índices de referencia del crudo siguen camino de registrar pérdidas semanales de en torno al 2 %.

