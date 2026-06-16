Mesa técnica buscará acuerdo sobre Jurisdicción Agraria mientras el Senado acelera proyectos

La agenda legislativa del Senado logró destrabarse luego de que la plenaria aprobara una proposición presentada por su presidente, Lidio García, para aplazar temporalmente el debate sobre la Jurisdicción Agraria y crear una mesa técnica encargada de revisar los puntos más polémicos del proyecto.
La decisión busca evitar que el Congreso continúe paralizado por la discusión de esta iniciativa, que desde hace varios días ha impedido avanzar con otros proyectos.
Con la creación de la mesa técnica, los senadores intentarán construir consensos sobre la Jurisdicción Agraria mientras la corporación retoma el trámite de otras iniciativas que corren el riesgo de hundirse por falta de tiempo.
“Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultado al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto Jurisdicción Agraria. Y eso no avanza si no hay una mesa técnica que se dedique a que de aquí al jueves podamos sacarla”, afirmó García durante la sesión plenaria.
El presidente del Senado advirtió que mantener el pulso alrededor de esta iniciativa estaba bloqueando toda la actividad legislativa. “Hoy no pasará nada, ni pasará Jurisdicción, ni pasarán los ascensos, ni se podrán votar las miles de proposiciones modificatorias del orden del día”, señaló.
Ahora, los esfuerzos de distintos sectores políticos estarán concentrados en sacar adelante la Jurisdicción Agraria, una de las piezas consideradas fundamentales dentro de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El proyecto busca reglamentar la jurisdicción especializada creada mediante la reforma constitucional aprobada en 2023 para resolver conflictos relacionados con la propiedad, tenencia y uso de la tierra.
A solo cuatro días de que concluya la legislatura, varias iniciativas permanecen pendientes de discusión y votación, lo que ha elevado la presión sobre las mesas directivas para agilizar el trámite.
Por ahora, el Gobierno no ha definido si convocará sesiones extraordinarias para continuar el estudio de los proyectos que considera prioritarios y evitar que se hundan por vencimiento de términos. Hasta el momento, únicamente el Senado ha confirmado sesiones para el miércoles y jueves de esta semana, en una carrera contrarreloj para evacuar la agenda antes del cierre del Congreso.