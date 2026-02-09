¿En qué va la restitución de la mesada 14 de pensión para miles de jubilados en Colombia?

Un proyecto de ley hace su trámite en el Congreso de la República con miras a restablecer la mesada 14 de pensión para miles de jubilados en el país.
La iniciativa, que es del legislativo, busca mejorar las condiciones económicas de una población que, según el proyecto, debería tener el derecho de acceder a este beneficio y su respectiva restitución.
La mesada 14 de pensión en Colombia, hay que recordar, solamente se entrega a los miembros de la fuerza pública en el país, pero se pide que se les reconozca también a los profesores públicos.
El proyecto ya fue aprobado en cuatro debates, pero por ser un acto legislativo, que modifica la Constitución, debe todavía surtir otros cuatro debates este año.
¿A cuántas personas beneficiaría la mesada 14 de pensión en Colombia?
Una vez sea aprobado en ese segundo ciclo de discusiones, la Corte Constitucional deberá entrar a revisar si cumple con los requisitos para después entrar a aplicar.
Según Alejandro Carlos Chacón, uno de los líderes de la iniciativa, el reconocimiento de la mesada 14 de pensión en Colombia es una herramienta para seguir mejorando el poder adquisitivo de los ciudadanos de la tercera edad.
“Este es un proyecto de acto legislativo que defiende causas nobles, busca restituir los derechos de los maestros oficiales, nacionalizados, territoriales para que reciban un pago adicional cada año que será reconocido dentro del Régimen Especial del Magisterio”, dijo.
Según cálculos de la iniciativa, más de 164.000 profesores volverán a recibir la mesada 14 si el Congreso acompaña este proyecto “que es apoyado por la mayoría de los partidos políticos”, señaló el senador Chacón.