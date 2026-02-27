¿Quién pagaría las mesadas de pensión en Colombia si pasa la reforma en la Corte Constitucional?

El estudio a fondo de la reforma al sistema de jubilaciones se espera deje las primeras conclusiones en las próximas semanas. De avalarse la ley, el pago de las mesadas de pensión en Colombia tendría importantes modificaciones.
El grueso del sistema, tal y como se conoce, cambiaría radicalmente, para eliminar la competencia entre pilares, dejar a Colpensiones como el fondo más importante del país y a las administradoras privadas como brazos complementarios.
Las mesadas de pensión en Colombia, de las personas que hagan parte de los cambios de la reforma, se modificarán en la medida en que se pagarán con base en el monto ahorrado, pero también los rendimientos generados, tanto en privados como en Colpensiones.
Todos los trabajadores, en caso de que se avale el proyecto que ya aprobó el Congreso, tendrán que cotizar en Colpensiones, hasta sus 2,3 primeros salarios mínimos.
¿Cómo se pagarían las mesadas de pensión en Colombia?
De esta manera, el único pagador de las mesadas de pensión en Colombia sería Colpensiones, una propuesta que en su momento tuvo importantes críticas al señalar que ese fondo no tenía la infraestructura necesaria para atender todo el sistema de redistribución y manejo del ahorro de casi 19 millones de nuevos aportantes.
Justamente, entre la avalancha de demandas a la reforma, varias tuvieron foco en la necesidad de entrar a revisar la idoneidad y capacidad técnica del fondo público.
Ninguno de estos cambios aplicará en Colombia sin el visto bueno de la Corte Constitucional, entendiendo también que el alto tribunal podría tumbar estos apartados o pedir su reelaboración.
Hoy, las mesadas de pensión en Colombia se entregan a los jubilados dependiendo del fondo: en los dos casos se hacen las transferencias con base en lo establecido por la base de ingreso o promedio de los últimos 10 años de aportes, y en el individual con base en los ahorros y rendimientos.