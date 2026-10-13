Metro de Bogotá recibe autorización de MinHacienda para contratar coberturas de riesgo financiero

El Ministerio de Hacienda autorizó a la Empresa Metro de Bogotá a suscribir contratos internacionales para gestionar riesgos financieros asociados a operaciones de crédito.
La autorización quedó establecida en una resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego de que la Empresa Metro de Bogotá S. A. presentara la solicitud mediante un oficio radicado el 26 de agosto de 2026.
La medida permite a la empresa celebrar contratos ISDA Master Agreement y sus correspondientes Schedules con agentes del exterior autorizados para ofrecer coberturas de riesgos financieros.
Estos acuerdos son instrumentos utilizados en los mercados internacionales de derivados financieros y establecen las condiciones generales para realizar operaciones entre las partes. En este caso, servirán como marco contractual para las operaciones de cobertura relacionadas con el manejo de deuda externa.
Metro de Bogotá deberá obtener nuevas autorizaciones
La resolución establece que los contratos deberán contar con la aprobación previa de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda.
Además, una vez suscritos, la Empresa Metro de Bogotá tendrá que remitirlos a esa dependencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a su firma.
El documento también precisa que las operaciones de manejo de deuda que la empresa pretenda realizar con base en estos acuerdos requerirán una autorización previa del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015.
La autorización no exime a la empresa de cumplir las demás disposiciones aplicables a las operaciones de crédito público, entre ellas las contempladas en la Resolución Externa 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República.
El Ministerio fundamentó la decisión en el artículo 12 de la Ley 533 de 1999, que establece la necesidad de autorización de esa cartera para determinados contratos relacionados con crédito público celebrados por entidades estatales.
La resolución entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.
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