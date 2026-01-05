La presidente de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su rechazo sobre el operativo de Estados Unidos (EE. UU.) en Venezuela en el que se capturó al presidente Nicolás Maduro.
La mandataria, además, descartó cualquier posible intervención en su país propiciada por el gobierno de Donald Trump y reafirmó el diálogo con ese país.
“A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países”, dijo en un comunicado.
Sheinbaum resaltó que la historia de América Latina “es clara y contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera”.
“Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El Continente Americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, agregó.
La presidente de México también se refirió al tema de las drogas y el narcotráfico -temas a los que principalmente se asocian los cargos a Nicolás Maduro- y afirmó que en el caso de su país tampoco se quiere que “el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo”.
Sin embargo, hizo énfasis en que “es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas, la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.
Una posible invasión de Estados Unidos a México
Minutos más tarde de la comunicación oficial, la mandataria ofreció una rueda de prensa en la que aclaró dudas sobre una posible intervención de Estados Unidos en México, que mencionó el presidente Trump en uno de sus discursos de estos días.
“Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, afirmó la mandataria durante su conferencia.
Sheinbaum reiteró que hay colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, pero “sin subordinación”.
“Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, finalizó.