México endurece controles migratorios para el Mundial 2026

El Gobierno de México anunció el refuerzo de controles migratorios y operativos de seguridad ante la llegada masiva de extranjeros por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El torneo contará con 48 selecciones y será el más grande en la historia del campeonato. Solo en territorio mexicano se jugarán 13 partidos, incluidos encuentros en Ciudad de México y Guadalajara.
La zona metropolitana de Guadalajara, con 3,5 millones de habitantes, albergará cuatro partidos en el Estadio de Guadalajara, con capacidad cercana a 48.000 espectadores. Esto implica que, en cada jornada, la ciudad recibirá un flujo de visitantes equivalente a más del 1 % de su población total solo dentro del estadio, sin contar acompañantes, prensa y personal logístico.
Colombia figura entre los países latinoamericanos con mayor demanda de entradas para el Mundial, según datos de la FIFA en procesos anteriores de venta. La selección disputará dos partidos de fase de grupos en México y uno en Estados Unidos, lo que ha impulsado la compra de paquetes turísticos y reservas aéreas desde ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. México no exige visa a colombianos para estadías cortas como turistas, lo que facilita el movimiento, pero obliga a las autoridades a reforzar filtros documentales.
El Gobierno mexicano confirmó que el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y autoridades estatales trabajan de forma coordinada para verificar el motivo de ingreso de visitantes. En Jalisco ya se han registrado retornos de ciudadanos colombianos que no acreditaron su permanencia legal, según declaraciones del Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, a la agencia AFP.
Refuerzo migratorio y tecnología en sedes del Mundial 2026
El operativo incluye más de 2.000 cámaras de videovigilancia adicionales en Guadalajara, así como drones, sistemas antidrones y patrullajes preventivos. También se desplegarán helicópteros y unidades móviles para cubrir zonas aledañas a estadios, aeropuertos y corredores turísticos.
La experiencia internacional muestra que los grandes eventos deportivos elevan los riesgos logísticos. México busca evitar fallas similares a las detectadas en otros eventos masivos, donde la saturación de controles migratorios generó retrasos y vacíos operativos.
Las autoridades mexicanas han señalado preocupación por posibles intentos de infiltración de perfiles con entrenamiento militar extranjero, un fenómeno que en años recientes ha sido documentado en conflictos internacionales como los de Sudán y Ucrania. En junio de 2025, el Ejército mexicano detuvo en Michoacán a diez exmilitares colombianos tras un hecho violento que dejó seis soldados mexicanos muertos, lo que elevó las alertas de seguridad.
Impacto para los viajeros colombianos y controles en aeropuertos
Para los hinchas colombianos, el refuerzo implica mayor revisión documental en aeropuertos como el de Ciudad de México y Guadalajara. Las autoridades verificarán reservas de hotel, boletos de regreso y entradas a partidos. Expertos en turismo recomiendan portar documentación completa y demostrar solvencia económica para evitar inadmisiones.
Como comparación, durante el Mundial de Brasil 2014 ingresaron más de 600.000 extranjeros, de acuerdo con el Ministerio de Turismo brasileño. México espera cifras similares o superiores al compartir sede con dos países y ampliar el número de selecciones participantes.
Recomendado: Néstor Lorenzo contra el reloj: FIFA ya puso fecha para la lista definitiva del Mundial 2026
La estrategia mexicana combina control migratorio preventivo, tecnología de vigilancia y cooperación internacional. El objetivo es garantizar el desarrollo del evento sin afectar el flujo de los miles de colombianos que viajarán para acompañar a su selección en el mayor Mundial de la historia.