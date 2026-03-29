El mayor reto para los microempresarios en Colombia es la falta de políticas diferenciadas desde el Gobierno

En Colombia, los microempresarios siguen siendo el motor silencioso de la economía, pero también uno de los sectores más desprotegidos.
Así lo advirtió Lina Montoya, directora ejecutiva de Interactuar, quien destacó en conversación con Valora Analitik que este segmento representa más del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera cerca del 60 % del empleo, consolidándose como un pilar clave para la estabilidad económica y social.
En ese escenario de relevancia, Montoya subrayó que, pese a los desafíos económicos y regulatorios, los microempresarios han demostrado una alta resiliencia.
“Gran parte de la estabilidad de Colombia es gracias a aquellos que todos los días se levantan a trabajar y a seguir construyendo país”, afirmó, resaltando el papel de quienes, desde pequeños negocios, sostienen el tejido productivo.
Sin embargo, insistió en que el mayor reto sigue siendo la falta de políticas diferenciadas desde el Gobierno. Según explicó, las microempresas —que representan más del 95 % del tejido empresarial del país— requieren reglas claras y proporcionales a su tamaño, que les permitan avanzar en procesos de formalización sin enfrentar cargas excesivas.
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¿Cuáles son las barreras que enfrentan los microempresarios?
De acuerdo con la directora ejecutiva, una gran parte de la población, en particular los microempresarios en proceso de formalización, encuentra barreras para acceder a crédito productivo que les permita crecer, invertir en capital de trabajo y mejorar su productividad.
A esto se suma que, más allá del financiamiento, Montoya explicó que muchos emprendedores carecen de herramientas gerenciales, conocimientos en toma de decisiones y manejo de información clave sobre sus negocios. Esta brecha limita su crecimiento y reduce sus posibilidades de supervivencia en el mercado.
Otro factor crítico es el aislamiento en el que operan muchos microempresarios. “Muchos creen que están solos contra el mundo”. Por lo anterior, destacó la importancia de construir redes de apoyo, conexiones y espacios de intercambio de conocimiento que les permitan fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades.
En cuanto al potencial regional, Montoya indicó que departamentos como Antioquia, Sucre, Córdoba, Tolima, Caldas y Cundinamarca tienen grandes oportunidades de desarrollo, especialmente en sectores como el agro, la agroindustria y el turismo. En particular, resaltó el caso de Antioquia, donde se han logrado avances importantes en formalización empresarial y laboral.
No obstante, aseguró que uno de los principales problemas que enfrenta este sector es la falta de apoyo estructural, especialmente en el acceso al financiamiento formal.
Finalmente, hizo un llamado a que las futuras administraciones prioricen a este sector. “Tenemos que trabajar por la microempresa, por su formalización laboral y por generar condiciones estables que les permitan planear y crecer”, concluyó, advirtiendo que sin un mayor respaldo institucional, el potencial de los microempresarios seguirá limitado pese a su papel fundamental en la economía colombiana.