Migración Colombia moderniza el control aéreo en Santa Marta con tecnología biométrica Biomig

El Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la instalación de equipos de control migratorio biométrico (Biomig) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, como parte de los resultados concretos derivados de la IV Cumbre Celac–UE, realizada en la capital del Magdalena.
Esta modernización busca incrementar la capacidad operativa de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y ofrecer un servicio más ágil, seguro y moderno a los pasajeros nacionales e internacionales que transitan por la terminal aérea.
El anuncio fue hecho desde el aeropuerto samario, en un acto que contó con la participación del director de servicios consulares, Luis Ricardo Fernández; la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero y el gerente general (e) de Fontur, Félix Gonzalo Ojeda.
El sistema permitirá agilizar los procesos de control migratorio mediante tecnología biométrica de reconocimiento de iris o rostro, garantizando mayor eficiencia y seguridad en la identificación de los viajeros.
Con la implementación en Santa Marta se fortalece los puntos de entrada y salida del país. Cabe mencionar que el Biomig ya opera exitosamente en los principales aeropuertos del país: El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro), Rafael Núñez (Cartagena), Alfonso Bonilla Aragón (Palmira–Cali), Ernesto Cortissoz (Barranquilla) y Matecaña (Pereira), además del Puesto de Control Terrestre de Rumichaca (Nariño).
Migración Colombia proyecta extender progresivamente esta tecnología a más terminales aéreas y terrestres, en cumplimiento de la política del Gobierno Nacional de modernizar los servicios públicos y fortalecer la gestión migratoria con estándares internacionales.