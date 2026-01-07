A pesar de que hoy Venezuela ya no se encuentra al mando de Nicolás Maduro, el país comienza un periodo de incertidumbre ante los cambios que se avecinan para el país con la influencia de Estados Unidos (EE. UU.).
Luego de la captura del mandatario venezolano por parte del Gobierno de Donald Trump –en un operativo ofensivo que fue cuestionado por varios miembros de las Naciones Unidas– han sido múltiples los anuncios posteriores que dejan un escenario nublado para los ciudadanos.
En cuestión de días se vivió la primera comparecencia de Maduro ante un juzgado de Nueva York, la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, el acuerdo entre ambos países para el envío de hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU. y la presión del presidente estadounidense para que el país suramericano rompa las relaciones con China.
En ese conjunto de hechos, surge la pregunta de las repercusiones que tendrá para el país el establecimiento de EE. UU. y si esto generaría nuevos movimientos migratorios o, por el contrario, el retorno de diáspora de venezolanos en el mundo.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), así como varias fuentes alrededor del mundo que han rastreado la migración de venezolanos, calculan que son alrededor de 7,8 millones de personas que han salido del país entre 1999 y 2025, años en que se instauró el ‘Chavismo’ en Venezuela, primero bajo el mando de Hugo Chávez y más adelante con el establecimiento de Nicolás Maduro, tras la muerte del líder del movimiento en 2013.
Precisamente, el 85 % del éxodo de ciudadanos que dejaron del país ocurrió desde 2014, ya con Maduro como presidente, cuando acontecimientos como la caída de precios del petróleo, la severa inflación y el deterioro de los servicios hacen que se provoquen las migraciones masivas hacia países como Colombia, Perú y Ecuador.
Colombia: con el mayor número de venezolanos en el mundo
La historia de este, el mayor éxodo de personas en el mundo reciente, está directamente relacionada con Colombia, pues este ha sido el país que más venezolanos ha recibido en estas dos décadas.
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en la actualidad 2,83 millones de venezolanos se encuentran el país, lo que significa que esta Nación aloja el 36 % de todos los ciudadanos que se han movilizado en el planeta a causa del ‘Chavismo’.
Tras la reglamentación migratoria que se estableció en el Gobierno de Iván Duque, hoy casi el 70 % de las personas de Venezuela que viven en Colombia cuentan con Permiso de Protección Temporal (PPT), una autorización que les permite vivir legalmente en el territorio, trabajar de manera formal, afiliarse al sistema de salud, acceder a educación y abrir cuentas bancarias, entre otros beneficios.
Otro 11,6 % de los venezolanos en el país está en proceso de regulación, mientras que el 2,3 % vive de manera legal ya sea con cédula de extranjería o con un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP). Sin embargo, hay que mencionar que según Migración Colombia, todavía existe un 17,11 % (cerca de 500.000) que están de manera irregular.
El mayor número de personas de Venezuela en Colombia se encuentran en Bogotá (21 %), Medellín (8,50 %) y Cúcuta (7,60 %).
Ahora bien, en el mapa regional, después de Colombia, el segundo lugar de lugares con más venezolanos es Perú, con 1,7 millones de personas, mientras que Brasil (con 425.000) cayó al cuarto lugar al ser desplazado por EE. UU.
Según estimaciones de Migration Policy Institute, el país que dirige Donald Trump, alojaba a cerca 770.000 antes de las fuertes políticas migratorias que se empezaron a establecer en el actual Gobierno.
Durante la administración del líder republicano, precisamente una de las mayores banderas ha sido la radicalización de las medidas contra los migrantes, entre estos, especialmente de Venezuela.
Trump terminó con varias de las protecciones migratorias, al revocar permisos como la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de ‘parole humanitario’ –que facilitaba la llegada de venezolanos-; y aceleró las deportaciones de los ciudadanos nuevamente a Venezuela en los últimos años.
Con la llegada de EE. UU. a Venezuela no se conocen medidas exactas acerca de si habrá un entorno más favorable para los venezolanos que viven en ese país o si, por el contrario, continuarán las medidas represivas.
Lo cierto es que, según datos de la ONU, se estima que los migrantes de Venezuela aportan más de US$10.600 millones al año a las economías de América Latina.
¿Volverán los venezolanos a Colombia tras incertidumbre por Trump?
La pregunta ahora es si la incertidumbre por las políticas que establezca EE. UU. en Venezuela provocarían una nueva ola migratoria hacia otros países, o si la caída del líder del ‘Chavismo’ impulsaría nuevos retornos.
Para Mario Puente, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte “es poco probable que un episodio tan abrupto genere de inmediato un retorno masivo de venezolanos en el exterior”.
“Resulta más plausible un escenario de cautela y espera combinado con flujos mixtos, en el que algunos evalúan regresar ante la expectativa de cambio mientras otros deciden salir o no volver por temor a inestabilidad, violencia política o deterioro económico”, apuntó.
A su juicio, “la experiencia comparada muestra que los retornos significativos suelen producirse solo cuando hay señales claras y sostenidas de seguridad, empleo y normalización institucional”.
Con esto concuerda Manuela Jiménez, analista Asociada para la Región Andina de Control Risks, quien afirma que ante la incertidumbre generada por las acciones y declaraciones de Estados Unidos, algunas personas han regresado de manera preliminar a Venezuela y otras mantienen la esperanza de hacerlo.
“Sin embargo, no existen aún garantías de seguridad ni un restablecimiento pleno del Estado de Derecho, condiciones indispensables para un retorno sostenible”, manifestó.
Según Nancy Arellano, fundadora de Veneactiva, solo alrededor del 30 % de los venezolanos consideraría volver en el contexto actual, dado que persiste el riesgo de represión contra quienes han expresado, incluso en redes sociales, su apoyo a las acciones de Estados Unidos.
Jiménez de Control Risk menciona sobre este punto que este riesgo se ha visto reforzado por un decreto que se dio a conocer el 5 de enero, que ordena la captura de cualquier “colaborador” (personas que hayan promovido o celebrado los ataques estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro).
Aunque no hay un certeza de nada, el director del Departamento de ciencia política de la UniNorte apunta que si se produjera una nueva salida masiva de población venezolana, Colombia muy probablemente seguiría siendo el principal país receptor.
Lo anterior, “debido a su extensa frontera terrestre, a las redes sociales y familiares ya establecidas y a la relativa apertura que ha mostrado en años recientes, aunque ello no excluiría un aumento de flujos hacia otros países de la región; esto implicaría para Colombia retos adicionales en materia fiscal, laboral y social, reforzando la necesidad de políticas de integración y cooperación internacional más robustas”.
Los reportes de llegadas nuevas de venezolanos a Colombia tras los últimos acontecimientos aún siguen siendo muy incipientes, pero el Gobierno Petro estableció en días pasados varios Puestos de Mando Unificado (PMU) en varios puntos fronterizos para atender posibles consecuencias de esos fenómenos.
Entre ellos están los puntos en Cúcuta (Norte de Santander), Maicao (La Guajira), Arauca (Arauca) y Puerto Carreño (Vichada).
Con esta medida, se busca establecer atención humanitaria a poblaciones vulnerables que puedan cruzar por la frontera, prevenir riesgos de orden público y desplazamientos forzados.
En ella también se incluyó el despliegue de más de 30.000 uniformados para mantener el control en los pasos fronterizos.
