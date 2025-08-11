Vicepresidenta Francia Márquez lamenta muerte de Miguel Uribe Turbay: “Hoy es un día triste para el país”

Tras casi dos meses en cuidados intensivos, falleció el precandidato a la Presidencia y Senador, Miguel Uribe Turbay. La información fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona.
La salud de Uribe se había complicado tras haber logrado una leve estabilización del político.
La muerte de Miguel Uribe Turbay se da luego de haber sido víctima de un atentado, cuando cumplía con un acto público al occidente de la capital.
Francia Márquez, vicepresidenta del gobierno Petro, lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.
¿Qué más dijo Francia Márquez sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay?
“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor”.
Agregó la vicepresidenta que: “Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”.
Finalmente, Márquez agregó que “es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.