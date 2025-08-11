Noticias políticas Noticias económicas importantes

Vicepresidenta Francia Márquez lamenta muerte de Miguel Uribe Turbay: “Hoy es un día triste para el país”

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Por: -
Francia Márquez habla del fallecimiento de Miguel Uribe
Francia Márquez habla del fallecimiento de Miguel Uribe. Imágenes: Prensa Miguel Uribe y Vicepresidencia

Compártelo en:

Tras casi dos meses en cuidados intensivos, falleció el precandidato a la Presidencia y Senador, Miguel Uribe Turbay. La información fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona.

La salud de Uribe se había complicado tras haber logrado una leve estabilización del político.

La muerte de Miguel Uribe Turbay se da luego de haber sido víctima de un atentado, cuando cumplía con un acto público al occidente de la capital.

Francia Márquez, vicepresidenta del gobierno Petro, lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Miguel-Uribe-Turbay. Imagen: Miguel Uribe En Facebook
Miguel-Uribe-Turbay. Imagen: Miguel Uribe En Facebook

¿Qué más dijo Francia Márquez sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay?

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor”.

Agregó la vicepresidenta que: “Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”.

Francia Márquez sobre muerte de Miguel Uribe
Francia Márquez sobre muerte de Miguel Uribe. Imagen: Cuenta en X de Francia Márquez

Recomendado: Miguel Uribe se suma a la lista de aspirantes a la Presidencia de Colombia que fueron asesinados

Finalmente, Márquez agregó que “es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Miguel Uribe
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar