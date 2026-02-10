Noticias políticas Noticias económicas importantes

Miguel Uribe Londoño lanzó de nuevo su candidatura a la Presidencia de la República: esto propuso

Por: -
Miguel Uribe Londoño
Foto: Prensa Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe, anunció que retomará su aspiración a la Presidencia de la República y confirmó que se inscribirá como candidato a la primera vuelta electoral con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Durante su anuncio, el aspirante planteó que su propuesta estará enfocada en temas de seguridad, fortalecimiento institucional y justicia social. Señaló que el país requiere recuperar la autoridad del Estado y propuso una visión de seguridad basada en protección, orden y justicia.

También afirmó que buscará promover condiciones para el empleo, el acceso a educación y salud, la estabilidad económica y el respeto por los derechos humanos.

Miguel Uribe Londoño, nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, vuelve a la aspiración presidencial. Foto: Centro Democrático.

Otras iniciativas que promoverá Uribe Londoño

En materia económica, indicó que su programa incluirá medidas dirigidas a pequeños y medianos empresarios, con énfasis en simplificación tributaria y lucha contra la extorsión.

Asimismo, rechazó lo que denominó una polarización entre enfoques extremos frente al manejo de la seguridad y sostuvo que su propuesta buscará un equilibrio entre autoridad y respeto por la ley.

Uribe Londoño también hizo referencia a su experiencia personal frente a la violencia y afirmó que su aspiración busca promover un proyecto de unidad nacional.

Con este anuncio, se suma oficialmente al grupo de precandidatos que participarán en la contienda presidencial.

Tags: Elecciones presidenciales 2026
