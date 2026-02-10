Miguel Uribe Londoño lanzó de nuevo su candidatura a la Presidencia de la República: esto propuso

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe, anunció que retomará su aspiración a la Presidencia de la República y confirmó que se inscribirá como candidato a la primera vuelta electoral con el aval del Partido Demócrata Colombiano.
Durante su anuncio, el aspirante planteó que su propuesta estará enfocada en temas de seguridad, fortalecimiento institucional y justicia social. Señaló que el país requiere recuperar la autoridad del Estado y propuso una visión de seguridad basada en protección, orden y justicia.
También afirmó que buscará promover condiciones para el empleo, el acceso a educación y salud, la estabilidad económica y el respeto por los derechos humanos.
Otras iniciativas que promoverá Uribe Londoño
En materia económica, indicó que su programa incluirá medidas dirigidas a pequeños y medianos empresarios, con énfasis en simplificación tributaria y lucha contra la extorsión.
Asimismo, rechazó lo que denominó una polarización entre enfoques extremos frente al manejo de la seguridad y sostuvo que su propuesta buscará un equilibrio entre autoridad y respeto por la ley.
Uribe Londoño también hizo referencia a su experiencia personal frente a la violencia y afirmó que su aspiración busca promover un proyecto de unidad nacional.
Con este anuncio, se suma oficialmente al grupo de precandidatos que participarán en la contienda presidencial.