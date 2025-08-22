Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, entra a la baraja de precandidatos del Centro Democrático

El Centro Democrático acaba de sumar un nuevo precandidato a su lista de aspirantes a la Presidencia de la República, que se definirá el próximo año en Colombia.
Como ya se había anticipado, se trata de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay, quien seguirá la carrera por la jefatura de Estado, que ya había comenzado su hijo.
En un comunicado, el Centro Democrático afirmó que el partido “y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”.
Esta decisión se tomó como consecuencia de la solicitud de Uribe Londoño, quien pidió que le permitieran ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido hoy de oposición, “en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.
Hubo consenso entre los precandidatos y la dirección del partido para llegar a esta decisión, que le deja algunas condiciones a Uribe Londoño.
Esto dijo el Centro Democrático sobre la precandidatura de Uribe Londoño
El partido resaltó que, al igual que los otros precandidatos presidenciales, “Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección”.
Además, se explicó que el candidato de esta colectividad se definirá entre diciembre de 2025 y enero de 2026. El proceso se hará a través de una encuesta internacional.
El candidato designado participará posteriormente en una consulta que se hará el 8 de marzo, para escoger un único candidato “de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”.
Se recordó en un comunicado que desde el 7 de junio de 2025, “día del atentado y posterior magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el Centro Democrático ha tenido como premisa fundamental tener toda la consideración, respeto y solidaridad por Miguel Uribe Turbay y su familia”.
Adicionalmente, Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial en ausencia de su hijo.
—