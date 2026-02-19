Millonarios corrige balance 2025: reporta pérdidas por $4.690 millones y no habrá dividendos

Azul & Blanco Millonarios FC S.A. publicó una fe de erratas en la que corrigió el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio contable entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La sociedad informó al mercado de valores que el documento divulgado inicialmente no correspondía a ese periodo y contenía cifras equivocadas.
Según el nuevo reporte oficial, el resultado antes de impuesto de renta fue de -$4.680.458. El gasto por impuesto de renta se ubicó en -$9.654, lo que dejó un resultado neto del ejercicio de -$4.690.112. Esto equivale a una pérdida cercana a $4.690 millones.
Con este resultado, la compañía no registró utilidad distribuible ni aplicará el 10 % destinado a reserva legal, como sí ocurre cuando hay ganancias. El documento corregido ya fue cargado en la plataforma de información relevante para garantizar transparencia ante inversionistas y autoridades.
La aclaración cambia por completo el panorama frente a lo publicado previamente, cuando se informó que el club habría cerrado con utilidades y estaría en condiciones de distribuir dividendos. Las cifras reales muestran un escenario distinto en 2025.
Nuevas cifras del balance 2025 de Millonarios y efecto en los accionistas
El resultado neto negativo implica que no habrá distribución de utilidades entre los accionistas en este ejercicio. En sociedades anónimas colombianas, la reserva legal solo se constituye cuando existen ganancias líquidas, lo que no aplica en este caso.
La pérdida de $4.690 millones contrasta con el desempeño reportado para 2024, cuando la entidad registró utilidades netas superiores a $17.000 millones, según estados financieros aprobados en asamblea. La diferencia entre un año y otro supera los $21.000 millones, lo que evidencia la volatilidad del negocio del fútbol profesional.
En términos comparativos, una pérdida cercana a $4.700 millones equivale a más del 27 % de la utilidad obtenida en 2024. En el contexto del fútbol colombiano, donde varios clubes operan con márgenes estrechos, este tipo de variaciones impacta directamente la caja y la capacidad de inversión en plantilla e infraestructura.
El hecho relevante también tiene implicaciones reputacionales. Las sociedades inscritas en el mercado de valores están obligadas a divulgar información financiera veraz y oportuna. La corrección busca ajustar el reporte oficial y evitar interpretaciones erradas por parte de los inversionistas.
Mercado de valores, control financiero y contraste con 2024
La publicación inicial generó expectativas sobre una posible distribución de dividendos, en línea con el resultado positivo del año anterior. En 2024, el club destinó el 10 % de la utilidad a reserva legal y dejó más de $15.000 millones a disposición de los accionistas.
La diferencia entre reportar utilidades y pérdidas no es menor en una compañía listada. Una utilidad permite fortalecer patrimonio, pagar dividendos y mejorar indicadores financieros. Una pérdida obliga a revisar costos, estructura de ingresos y proyecciones deportivas y comerciales.
Con la fe de erratas, Millonarios deja claro que 2025 cerró en rojo y que no habrá reparto de utilidades. El mercado ahora evaluará cómo impacta este resultado en la estrategia financiera del club y en sus próximos estados contables.