Millonarios da un salto al negocio del trading con alianza estratégica

Millonarios anunció una alianza estratégica con Taurex, broker global especializado en trading de CFDs, que comenzará a operar durante 2026. El acuerdo une a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol colombiano con una empresa del sector financiero que busca expandir su presencia en América Latina. La colaboración se centrará en iniciativas digitales, contenido educativo y experiencias para los hinchas, con el objetivo de acercar el ecosistema del mercado de capitales a nuevas audiencias.
Taurex opera en seis mercados internacionales y ofrece acceso a instrumentos como divisas, índices, materias primas y criptomonedas. La compañía basa su propuesta en plataformas tecnológicas y programas de formación para traders. Con este acuerdo, la marca entra de lleno al fútbol profesional colombiano, un sector que en 2025 movió más de $320.000 millones en patrocinios deportivos, según reportes de la industria.
Desde Millonarios se explicó que la alianza no solo tendrá visibilidad comercial, sino un componente de innovación digital. El club busca diversificar ingresos más allá de taquilla y derechos de televisión.
El anuncio llega en un momento de crecimiento del interés por el trading en la región. Estudios de plataformas financieras muestran que Colombia está entre los tres países de Latinoamérica con mayor apertura de cuentas de inversión minorista. Ese contexto fue clave para que Taurex eligiera al mercado colombiano como eje de su estrategia de expansión.
Contenido para hinchas y educación financiera
El plan conjunto contempla la creación de material educativo sobre mercados financieros, activaciones en partidos y experiencias exclusivas para seguidores del club. Según explicó Nick Cooke, CEO de Taurex, la alianza permitirá conectar a traders principiantes y avanzados con un ecosistema de inversión más cercano al público del fútbol.
Por su parte, Carlos Enrique García, director comercial de Millonarios, indicó que el acuerdo busca unir dos mundos que cada vez están más relacionados: deporte y finanzas digitales. El club espera desarrollar campañas que combinen datos del rendimiento deportivo con conceptos básicos de inversión, un formato que ya han probado equipos en Brasil y México.
Millonarios amplía su portafolio comercial
La institución azul, fundada en 1946 y 16 veces campeona del fútbol colombiano, ha acelerado su estrategia de alianzas para fortalecer ingresos estables. En 2025 el club superó los 30 patrocinadores activos y aumentó en 18 % sus ventas digitales. La llegada de Taurex se suma a esa hoja de ruta.
El convenio tendrá una duración inicial para 2026 con posibilidad de extensión. Ambas organizaciones señalaron que el enfoque será promover una participación responsable en los mercados y ofrecer herramientas claras a los aficionados. Con este movimiento, Millonarios refuerza su apuesta por la innovación fuera de la cancha y por nuevas fuentes de financiación en la industria deportiva colombiana.