La mala hora de Millonarios: Este es el inversionista clave que retiró una parte importante de su dinero

La actualidad de Millonarios ha estado lejos de ser tranquila. A los pésimos resultados en la cancha se suma ahora un nuevo capítulo de incertidumbre financiera, revelado por el propio presidente del club. En una reciente declaración, Enrique Camacho confirmó la salida de una parte importante del capital de uno de sus inversionistas clave, Joseph Oughourlian, en un momento crítico para el equipo.
Y es que la temporada del conjunto ‘Embajador’ ha sido un reflejo de su inestabilidad. A pesar de contar con una plantilla de alto valor en el fútbol colombiano, el equipo es último en la tabla de posiciones con apenas un punto de 18 disputados y cayó derrotado en condición de local contra el Unión Magdalena, lo que produjo la salida del entrenador David González.
Pero eso no es todo. El descontento de la hinchada ‘albi azul’ se ha hecho sentir en las tribunas y en las redes sociales, donde se discute no solo el desempeño de los jugadores y el cuerpo técnico, sino también la gestión directiva y el manejo de los recursos del club.
En este contexto de dudas y especulación, la noticia sobre el retiro de la inversión de Oughourlian añade una capa de complejidad a la ya tensa situación que se vive al interior de la escuadra capitalina.
Las declaraciones de Camacho
En una rueda de prensa en la que se oficializó la salida de González como director técnico del equipo, el presidente Enrique Camacho confirmó que el empresario franco-armenio había retirado una parte significativa de su dinero. «Yo hablé con Joseph Oughourlian la semana pasada y él retiró una octava parte de lo que había invertido en Millonarios», declaró Camacho.
La revelación no solo valida los rumores sobre movimientos de capital, sino que también sugiere una posible reevaluación del compromiso financiero del inversor. Según las palabras del presidente, Oughourlian le expresó que el club debe «buscar más jugadores como Falcao», lo que indica un interés en mantener la competitividad a pesar de la reducción de capital. La mención del mediático fichaje del “Tigre”, una operación que el mismo presidente señaló que fue apoyada por el inversionista, denota la magnitud de la relación económica entre ambos.
Si bien no se ha detallado el monto exacto, la «octava parte» representa una cifra importante para la economía de un club que ha dependido históricamente de sus inversionistas para equilibrar sus finanzas y realizar contrataciones de peso. Queda la incógnita sobre si este movimiento pudiese afectar la planificación de futuras contrataciones y la estabilidad general del proyecto deportivo de Millonarios a mediano y largo plazo.
Joseph Oughourlian: El Empresario detrás del Capital de Millonarios
Joseph Marie Oughourlian es una figura de gran influencia en el mundo de las finanzas. Es un empresario y financiero francés, reconocido por ser el fundador y CEO del fondo de inversión Amber Capital, uno de los fondos activistas más importantes de Europa. Su relación con el fútbol es bien conocida; además de Millonarios, es presidente y propietario mayoritario del Racing Club de Lens en Francia, al que ayudó a sanear financieramente, y ha invertido en otros clubes como el Calcio Padua en Italia y el Real Zaragoza en España.
Su vínculo con el equipo bogotano comenzó en 2012, cuando Amber Capital adquirió un 20% de participación en la institución. A partir de 2015, el fondo de inversión aumentó su control, convirtiéndose en el principal accionista y, desde entonces, el club es administrado por este grupo, con Gustavo Serpa como representante de la firma en la directiva.
La inversión de Oughourlian en Millonarios forma parte de la estrategia de Amber Capital de diversificar su portafolio en el sector deportivo, un nicho de mercado que el empresario ha explorado con éxito en otras latitudes.