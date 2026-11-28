New Balance se aseguró de que Shohei Ohtani vista sus productos durante el resto de su carrera profesional. La compañía estadounidense extendió su contrato con la estrella japonesa de Los Angeles Dodgers, uno de los deportistas más reconocidos y comercialmente atractivos del mundo.
Aunque no se revelaron las condiciones económicas del acuerdo, la renovación garantiza la continuidad de una alianza que comenzó en 2023 y que ya cuenta con una línea propia de calzado, ropa deportiva y accesorios bajo el nombre del beisbolista.
Como parte del acuerdo, New Balance también bautizará su laboratorio de investigación deportiva en Boston con el nombre de Ohtani, en reconocimiento a su participación en el desarrollo de nuevos productos. La operación refleja una estrategia comercial que otras multinacionales del sector han utilizado durante décadas para garantizar la exclusividad de sus principales embajadores y construir negocios alrededor de su imagen.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
En algunos casos, estos acuerdos son tan lucrativos que superan los ingresos obtenidos por los deportistas durante sus carreras profesionales y continúan generando dinero décadas después de su retiro.
Roger Federer y el contrato de US$300 millones que trascendió su retiro
En 2018, Roger Federer sorprendió al mundo del tenis cuando apareció en Wimbledon vestido por Uniqlo, después de mantener una relación comercial de dos décadas con Nike. La compañía japonesa le ofreció un contrato de diez años valorado en aproximadamente US$300 millones.
Lo llamativo era que el suizo tenía entonces 36 años, por lo que buena parte del acuerdo estaba destinada a desarrollarse después de su retiro, que finalmente se produjo en septiembre de 2022.
Para dimensionar la magnitud del negocio, Federer acumuló US$130,6 millones en premios durante toda su carrera profesional, menos de la mitad del valor estimado de su contrato con Uniqlo. Además, el convenio no incluía el calzado, lo que le permitió convertirse en accionista de On en 2019 y desarrollar su propia línea de zapatillas con el fabricante suizo.
Michael Jordan, el mayor ejemplo de éxito de Nike
En 1984, antes de que Michael Jordan disputara su primer partido oficial en la NBA, Nike le ofreció un contrato de cinco años por US$2,5 millones, además de regalías sobre las ventas de sus zapatillas. El éxito comercial de las Air Jordan transformó aquella apuesta en uno de los negocios más importantes de la historia del marketing deportivo y dio origen a Jordan Brand, una marca con identidad propia dentro de la multinacional estadounidense.
Jordan se retiró definitivamente del baloncesto profesional en 2003, pero su alianza con Nike continúa generando ingresos multimillonarios. Durante el ejercicio fiscal de 2026, Jordan Brand registró ingresos superiores a US$7.000 millones. Más de dos décadas después de abandonar las canchas, el seis veces campeón de la NBA sigue siendo uno de los principales activos comerciales de la compañía.
Nike replicó este modelo con otras estrellas del deporte. En 2015 firmó un contrato vitalicio con LeBron James, cuyo valor podría superar los US$1.000 millones, según estimaciones difundidas por su representante comercial. Cristiano Ronaldo alcanzó un acuerdo de por vida con la compañía en 2016, mientras que Kevin Durant hizo lo propio en 2023.
¿Por qué las marcas firman contratos de por vida con los deportistas?
Para los fabricantes, estos acuerdos representan una oportunidad de garantizar la exclusividad de figuras reconocidas internacionalmente, evitar que sus principales embajadores terminen vinculados a la competencia y desarrollar productos capaces de generar ingresos durante varias generaciones.
Para los deportistas, constituyen una fuente de financiación que puede mantenerse mucho después de finalizar una carrera profesional condicionada por la edad, las lesiones y los resultados.
Recomendado: ¿Qué marcas dominan los patrocinios de los equipos en la Champions League 2025/2026?: Tres grandes acaparan el 75%
Michael Jordan es el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar este modelo de negocio. Muchos de los consumidores que actualmente compran sus zapatillas ni siquiera habían nacido cuando conquistó su último campeonato de la NBA en 1998.
Nike consiguió transformar el legado deportivo del estadounidense en una marca que sigue facturando miles de millones de dólares cada año, independientemente de su presencia en las canchas.