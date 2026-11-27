El fútbol argentino se prepara para una transformación de su modelo comercial. El Senado de Argentina aprobó por unanimidad, y con 72 votos a favor, la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que prohíbe, entre otras medidas, el patrocinio de casas de apuestas en equipos y competiciones deportivas.
La iniciativa había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y permaneció durante dos años pendiente de su tratamiento en el Senado. Finalmente, fue sancionada sin modificaciones respecto al texto original.
El objetivo de la legislación es combatir la adicción a los juegos de azar, especialmente entre niños y adolescentes, ante el crecimiento de las plataformas digitales y la exposición de los menores a la publicidad de apuestas deportivas.
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Entre las disposiciones se encuentran la prohibición de anuncios en televisión, radio, redes sociales, medios digitales y espacios públicos, así como restricciones a la promoción de estas plataformas por parte de deportistas, celebridades e influenciadores.
También se establecen controles biométricos para verificar la identidad y edad de los usuarios, además de restricciones sobre los medios de pago y la eliminación de los bonos de bienvenida.
El impacto económico en el fútbol argentino
Una de las industrias más afectadas será la del fútbol profesional, donde las casas de apuestas se han consolidado como importantes aliados comerciales durante los últimos años.
La nueva legislación impedirá que estas compañías tengan presencia publicitaria en las camisetas, los estadios y las instalaciones deportivas. La medida también alcanzará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional, la Copa Argentina y la selección nacional.
Actualmente, diez de los 30 equipos de Primera División tienen una casa de apuestas como patrocinador principal de su camiseta, incluidos los cinco grandes del fútbol argentino.
Según cifras divulgadas por medios argentinos, estos son los ingresos anuales estimados de sus principales acuerdos:
- Boca Juniors: US$7,5 millones.
- River Plate: US$6 millones.
- Racing Club: US$2 millones.
- Independiente: US$1,2 millones.
- San Lorenzo: US$800.000.
En conjunto, estos cinco equipos reciben cerca de US$17,5 millones por temporada mediante dichos contratos. Además, los acuerdos de Boca con Betsson y de River con Betano tienen vigencia hasta 2028.
El impacto podría ser proporcionalmente mayor para las instituciones con presupuestos más reducidos, que deberán encontrar nuevos aliados comerciales capaces de sustituir esos ingresos.
¿Qué pasará con los contratos vigentes en Argentina?
La aprobación de la ley no implica que las casas de apuestas desaparezcan inmediatamente de las camisetas del fútbol argentino. El Poder Ejecutivo dispone de diez días hábiles para pronunciarse sobre su promulgación y, posteriormente, contará con un plazo de 120 días para reglamentarla.
Será precisamente esa reglamentación la que determine los plazos y las condiciones bajo los cuales deberán adecuarse o finalizarse los contratos comerciales vigentes.
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La situación tiene un precedente reciente en Brasil, donde las restricciones impuestas a la industria de las apuestas desde septiembre de 2026 llevaron a más de 35 clubes de las dos principales categorías a solicitar asistencia financiera al Gobierno.
Ahora, el fútbol argentino deberá salir al mercado en busca de nuevos patrocinadores para reemplazar una fuente de financiación que mueve millones de dólares cada temporada.