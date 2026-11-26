La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que comprometió parte de la información personal y empresarial que almacena en sus sistemas. El organismo rector del fútbol mundial anunció que trabaja con las autoridades para investigar lo sucedido.
A través de un comunicado remitido a diferentes agencias internacionales de noticias, entre ellas Reuters y Associated Press (AP), la entidad reconoció que los responsables del ataque consiguieron acceder de manera ilícita a un conjunto limitado de datos.
La organización, presidida por Gianni Infantino, condenó la obtención y divulgación no autorizada de información, especialmente aquella relacionada con datos personales, y advirtió sobre las posibles consecuencias para las personas afectadas.
Hackers aseguran haber robado documentos financieros de la FIFA
Recibe el negocio del deporte en tu correo
El grupo informático denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se habría atribuido la autoría del ataque. El pasado 19 de noviembre publicó en la red social X una captura de pantalla con archivos que presuntamente pertenecían a la FIFA.
De acuerdo con información recopilada por Bloomberg Línea, los responsables habrían sustraído 12,2 gigabytes de documentos internos, entre los que se encontrarían registros financieros, archivos legales, documentos de identidad, antecedentes migratorios e información confidencial de ejecutivos.
Sin embargo, hasta el momento, el organismo no ha confirmado públicamente el volumen ni el contenido específico de los archivos comprometidos. Fuentes familiarizadas con el incidente señalaron que la información sustraída representaría aproximadamente el 0,1 % del total de los datos que posee la institución.
Los responsables del ciberataque habrían accedido a la información mediante la suplantación de identidad de empleados de la FIFA y no como consecuencia de una falla tecnológica en sus sistemas de seguridad.
¿Qué información comercial de la FIFA estaría comprometida?
Una de las principales incógnitas está relacionada con el alcance del ataque sobre los negocios de la FIFA, que administra los derechos comerciales, audiovisuales y de patrocinio de algunas de las competiciones deportivas más importantes del mundo.
No obstante, una fuente con conocimiento directo del caso aseguró que los hackers no accedieron a documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise, el proyecto con el que Infantino pretendía incorporar capital privado al negocio de la Copa del Mundo.
La iniciativa contemplaba la venta del 20 % de una nueva filial comercial encargada de gestionar las competiciones del organismo, mediante una operación con la que la FIFA aspiraba a recaudar hasta US$4.200 millones.
El proyecto fue abandonado en julio de 2026, tras las discrepancias y el rechazo que generó entre diferentes actores del fútbol internacional.
Recomendado: La UEFA y sus 55 federaciones nacionales aprueban un boicot contra la FIFA por el negocio del Mundial
Por ahora, la FIFA no ha precisado cuántas personas u organizaciones resultaron afectadas por el ciberataque, cuándo se produjo exactamente la intrusión ni qué información comercial quedó expuesta.
Tampoco ha informado sobre posibles pérdidas económicas derivadas del incidente. La entidad mantiene su colaboración con las autoridades policiales para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la vulneración.