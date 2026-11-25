Tom Brady continúa expandiendo sus inversiones en la industria deportiva. El histórico jugador de la NFL habría adquirido una participación minoritaria en el Chelsea, uno de los clubes más valiosos del fútbol mundial, en una operación que fortalecería su presencia empresarial en Europa.
Según revelaron ESPN y NFL Network, el estadounidense habría concretado su incorporación al grupo inversor vinculado a Clearlake Capital, fondo de inversión que controla el conjunto londinense.
Aunque todavía no se conocen el porcentaje adquirido ni el desembolso realizado por Brady, Forbes estima que el Chelsea tiene una valoración de US$4.200 millones. La operación no le otorgaría derechos de voto en las decisiones del club, aunque el exjugador asumiría funciones de asesoramiento para Clearlake Capital.
Tom Brady: del Birmingham City a uno de los gigantes de la Premier League
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La llegada de Brady al Chelsea se produciría apenas unas semanas después de su salida del Birmingham City, equipo del que formaba parte como accionista minoritario desde agosto de 2023.
El estadounidense poseía una participación del 3,3 % en la institución, a la que había llegado mediante su relación empresarial con Knighthead Capital Management, firma dirigida por Tom Wagner.
Su salida fue anunciada el pasado 9 de noviembre, después de tres años de vinculación con el conjunto inglés. La posible incorporación de Brady también coincide con una transformación en la estructura de propiedad del Chelsea.
En septiembre de 2026, Clearlake Capital acordó adquirir las participaciones de los empresarios estadounidenses Todd Boehly y Mark Walter, consolidando su control sobre la institución.
El fondo había liderado, junto con Boehly, la adquisición del Chelsea en 2022 por aproximadamente US$3.300 millones, tras la salida del empresario ruso Roman Abramovich.
El imperio deportivo de Tom Brady más allá de la NFL
Después de una carrera de 23 temporadas en la NFL, en la que conquistó siete títulos del Super Bowl, Brady ha diversificado sus negocios mediante inversiones en diferentes disciplinas deportivas.
En octubre de 2024, los propietarios de las franquicias de la NFL aprobaron su incorporación al accionariado de Las Vegas Raiders, equipo del que posee una participación del 5 %.
El exjugador también es accionista de Las Vegas Aces, franquicia de la WNBA, y copropietario de Las Vegas Night Owls, equipo que compite en la Major League Pickleball.
Su portafolio incluye, además, Team Brady, una escudería que participa en la E1 Series, campeonato internacional de embarcaciones eléctricas de competición.
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Paralelamente, el estadounidense mantiene su actividad como comentarista deportivo de Fox Sports, cadena con la que firmó un contrato por diez años valorado en US$375 millones.
Con su eventual incorporación al Chelsea, Brady sumaría a su cartera de inversiones uno de los clubes más reconocidos del fútbol europeo, ampliando su presencia empresarial a ambos lados del Atlántico.