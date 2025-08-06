El Chelsea ha gastado 395 millones de euros en defensores desde 2022: ¿Cuántos funcionaron?

Desde el inicio de la década en 2020 el Chelsea ha oficializado 49 fichajes de jugadores, siendo esta la cifra más alta entre todos los clubes de las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).
Ningún otro equipo se aproxima a ese número. Los que más se le acercan son el Nottingham Forest, con 42 fichajes, y el Olympique de Marsella, con 40, según datos proporcionados por Transfermarkt.
El club londinense, ahora bajo la propiedad del consorcio liderado por Todd Boehly desde mediados de 2022, ha mantenido una política de fichajes agresiva y desaforada, especialmente enfocada en jóvenes talentos. La última ‘joya’ en incorporarse es Jorrel Hato, defensor central de 19 años procedente del Ajax, por un valor de 44 millones de euros, quien debutó en el primer equipo del cuadro neerlandés con solo 16 años y ya ha sido internacional juvenil con Países Bajos.
Este modelo de contratación masiva ha llevado al Chelsea a liderar los gastos por transferencias: desde el verano europeo de 2022 hasta la fecha, el club ha invertido más de 1.150 millones de euros en nuevos jugadores. Algunos ejemplos incluyen al argentino Enzo Fernández (121 millones), al ecuatoriano Moisés Caicedo (116 millones) y al ucraniano Mykhailo Mudryk (70 millones).
395 millones de euros en defensores desde 2022
Uno de los focos principales del gasto del equipo inglés ha sido la defensa. El Chelsea ha incorporado 11 defensores en las últimas cuatro temporadas, con una inversión acumulada de 395,2 millones de euros, según cifras de Transfermarkt. Ese monto representa el mayor gasto defensivo entre todos los clubes europeos desde el verano de 2022.
Entre los fichajes defensivos más costosos figuran:
- Wesley Fofana – Francia (80,4 millones de euros, desde Leicester)
- Marc Cucurella – España (65,3 millones de euros, desde Brighton)
- Benoît Badiashile – Francia (38 millones de euros, desde Mónaco)
- Axel Disasi – Francia (45 millones de euros, desde Mónaco)
- Kalidou Koulibaly – Senegal (38 millones de euros, desde Napoli)
- Malo Gusto — Francia (30 millones de euros, desde Lyon)
- Levi Colwill – Inglaterra (regresó de cesión y fue renovado con estatus de fichaje prioritario)
El fichaje de Jorrel Hato por 44 millones lo convierte en el segundo defensor central más caro fichado por el club desde 2022, solo por detrás de Fofana. Su llegada eleva aún más el promedio de gasto por defensor, que actualmente supera los 35 millones por jugador.
Comparativamente, el Tottenham Hotspur es el segundo club que más ha gastado en defensores desde 2022, con 238,8 millones de euros, lo que representa 156 millones menos que el Chelsea. Le siguen Arsenal (176 millones), Manchester United (162 millones) y Bayern Múnich (131 millones).
Un dato llamativo es que, pese a esta inversión masiva, el Chelsea ha tenido serias dificultades para consolidar una defensa titular estable. Las lesiones han afectado el rendimiento de Fofana, mientras que Cucurella no ha alcanzado el nivel mostrado en Brighton. Además, Koulibaly fue traspasado al fútbol saudí tras una sola temporada.
¿Qué tan efectiva ha sido la inversión?
Desde el arranque de la era Boehly, el Chelsea ha fichado desmedidamente. Según el sitio CIES Football Observatory, el club ha acumulado más de 30 jugadores sub-23 en este lapso, en un intento de construir un plantel con proyección a largo plazo. Sin embargo, el tiempo de adaptación, la alta rotación y la falta de continuidad han generado un rendimiento irregular.
En promedio, el Chelsea ha incorporado más de 12 jugadores por temporada desde 2020. Esto implica una renovación constante del plantel, dificultando el trabajo táctico y técnico para los entrenadores. Sin embargo, el equipo inglés sorprendió ganando el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, superando al favorito Paris Saint-Germain en la final.
A diferencia de los jugadores en ataque, los fichajes defensivos no han tenido el impacto esperado: en la Premier League 2023/24, el club recibió 63 goles en 38 jornadas, el cuarto peor registro entre los diez primeros clasificados, superado incluso por clubes con menor presupuesto como el West Ham United o el Crystal Palace.
Jorrel Hato llega como el más reciente intento de reforzar un sector que no ha logrado estabilizarse pese a los casi 400 millones invertidos. En caso de mantener el ritmo de fichajes actual, el Chelsea podría superar los 60 jugadores comprados desde 2020 antes de que finalice la temporada 2025/26.