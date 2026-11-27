Marc Márquez eligió el garaje de Ducati para anunciar el final de su carrera en MotoGP. Durante la primera práctica del Gran Premio de Valencia, este viernes 27 de noviembre, el piloto español mostró ante las cámaras una serie de carteles.
“Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, decía uno de ellos. Apenas cinco días antes había conquistado el título con el que igualó el récord de Giacomo Agostini en la máxima categoría del motociclismo.
La noticia también cambia los planes de Ducati. El 23 de junio, la fábrica italiana había anunciado la renovación de Márquez para 2027 y 2028. Contaba con él para desarrollar su moto bajo el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor la próxima temporada. Cinco meses después, tendrá que buscar un piloto para el puesto que creía cubierto por dos años. Ducati no reveló el valor de la renovación.
Los más de 20 millones de euros que Marc Márquez dejó atrás en Honda
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Para entender cómo llegó a ese contrato hay que volver a 2023. A Márquez le quedaba una temporada con Honda, la marca con la que había ganado seis campeonatos de MotoGP. Cumplir ese último año le habría reportado más de 20 millones de euros,
según el medio especializado Motor Sport Eligió salir antes y correr en 2024 para Gresini, un equipo independiente que le ofrecía una Ducati de la temporada anterior.
La apuesta tenía un objetivo concreto: volver a ganar después de las lesiones y de más de 1.000 días sin una victoria en un gran premio. Lo consiguió con Gresini y en 2025 pasó al equipo oficial de Ducati. En su primer año con la fábrica ganó 11 grandes premios, sumó 545 puntos y aseguró el campeonato cuando todavía faltaban cinco fechas. En 2026 repitió el título.
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El domingo 29 de noviembre, en el circuito Ricardo Tormo, Márquez disputará su último gran premio. Llegará con diez campeonatos mundiales repartidos entre 125 cc, Moto2 y MotoGP. Los dos últimos los ganó con la marca a la que llegó después de dejar sobre la mesa el año mejor documentado de su contrato con Honda.