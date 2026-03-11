MinAgricultura espera mover hasta $2 billones con nuevos créditos para productores afectados por ola invernal

Arrancará el programa especial de crédito para el restablecimiento productivo, una medida extraordinaria del Gobierno para apoyar la recuperación de los productores rurales afectados por la emergencia climática.
El programa impulsará el acceso a financiamiento para recuperar cultivos, reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en los ocho departamentos afectados: Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
A partir del 7 de abril se movilizará hasta $2 billones en créditos de redescuento en las zonas afectadas, junto con $153.000 millones en incentivos y subsidios y $80.000 millones en garantías especiales.
La prioridad del programa será apoyar a pequeños productores, asociaciones campesinas y organizaciones rurales en los municipios afectados por la emergencia, mediante instrumentos orientados a la recuperación productiva y a la gestión integral del riesgo agropecuario.
Entre ellos se contemplan subsidios a la tasa de interés, apoyos al seguro agropecuario, incentivos de recuperación productiva, garantías y asistencia técnica para la gestión integral de riesgos agropecuarios.
¿Cómo funcionarán los alivios a productores rurales?
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) ejecutará este programa a través del Banco Agrario y de los demás intermediarios financieros.
En total, se habilitarán seis líneas para apoyar la recuperación del campo, diseñadas para atender las distintas necesidades de los productores y de los territorios.
- Crédito para pequeños productores: Apoyará desde la siembra y la mano de obra hasta el alquiler de maquinaria, ofreciendo un subsidio de hasta los 16 puntos porcentuales sobre la tasa de interés, una garantía de hasta el 90 % del valor del crédito y una cobertura de hasta el 80 % en el costo del seguro agropecuario y la asistencia técnica.
Por ejemplo, si una mujer rural o un campesino de ingresos bajos pide un crédito para sembrar maíz o reponer los activos que perdió por la emergencia, su tasa de interés incluso tendría un subsidio adicional, quedando en IBR –10,7 %. Es decir, una tasa de interés efectiva anual de hasta el 0,3 %.
- Crédito para asociaciones rurales: apoyará proyectos colectivos de cooperativas, asociaciones y organizaciones campesinas en los eslabones de producción transformación, comercialización, multiactividad y actividades ambientales.
Contempla subsidio a la tasa de hasta 14 puntos porcentuales, garantía de hasta el 90 %, apoyo de hasta el 80 % en el costo del seguro agropecuario, un incentivo de recuperación productiva de hasta el 20 % del valor del crédito y asistencia técnica. De esta manera, si una asociación pide un crédito para las siembras del segundo semestre del año, podría acceder a una tasa efectiva anual de hasta el 0,4 %.
3. Infraestructura productiva regional: Permitirá financiar inversiones a cargo de las entidades territoriales para la ejecución de obras de adecuación de tierras, infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones, así como infraestructura para almacenamiento, comercialización, centros de acopio y cadena de frío. Esta línea contempla incentivos de recuperación productiva de hasta el 13 %.
4. Microfinanzas rurales: Se financiarán actividades asociadas a la multiactividad rural, orientadas especialmente a apoyar la diversificación de ingresos y el fortalecimiento integral de hogares, comunidades y asociaciones rurales, así como capital de trabajo para el sostenimiento y mantenimiento de proyectos productivos.
Incluye subsidio a la tasa de interés de hasta 28 puntos porcentuales, asegurando que los productores accedan a las tasas efectivas más bajas en este segmento (3-5 %). Complementariamente, se crea una garantía de crédito de hasta el 90 % y asistencia técnica.
5. Medianos y grandes productores: Apoyará proyectos de producción, transformación, comercialización, multiactividad y ambientales para medianos y grandes productores afectados por la situación de emergencia económica, social y ecológica. Los grandes productores podrán acceder a crédito, pero no a subsidios directos. Los medianos productores podrán acceder a apoyo de hasta el 30 % en el costo del seguro agropecuario.
6. Gestión de riesgos agropecuarios: incluirá instrumentos financieros para fortalecer la protección frente a eventos climáticos anómalos, como seguros agropecuarios y herramientas de gestión integral del riesgo. Esta línea contempla asistencia técnica para la gestión adecuada de los riesgos agropecuarios.
Para asegurar que campesinos, campesinas, pequeños productores, mujeres, jóvenes rurales y asociaciones accedan de manera real y oportuna a los créditos del programa, el Gobierno constituyó una cuenta especial en el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) con recursos de hasta $80.000 millones.
Gracias a este respaldo, en las líneas para pequeños productores, asociaciones y microfinanzas rurales, la comisión de garantía será del 0 %.
El programa especial de crédito para el restablecimiento productivo tendrá una vigencia inicial de 10 meses, prorrogables si persisten las condiciones de emergencia.