MinEnergía anuncia medidas para garantizar el suministro de gas en Meta y Casanare

El Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) anunció una serie de acciones urgentes para mitigar la situación de abastecimiento de gas natural que afecta a los departamentos de Meta y Casanare, regiones que en las últimas semanas han reportado dificultades en el suministro, especialmente para el sector de transporte público y vehicular.
Como primera medida, la cartera energética liderará una mesa técnica de trabajo este viernes 24 de octubre, en la que participarán representantes de las comunidades, gremios de transportadores, autoridades locales y entidades del Gobierno nacional.
El objetivo será establecer acuerdos que garanticen el suministro estable de gas y definir medidas conjuntas para mejorar la infraestructura y la eficiencia del servicio.
El encuentro contará con la presencia de la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos (SuperServicios) y representantes de la Procuraduría, quienes buscarán soluciones concertadas con la comunidad.
Recomendado: Ecopetrol activó plan de contingencia para garantizar suministro de gas durante mantenimiento de SPEC
De manera paralela, el Ministerio informó que avanza en la formulación de un proyecto de resolución que busca priorizar el suministro de gas natural a los usuarios residenciales, pequeños comercios y al sector vehicular, así como garantizar la disponibilidad de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) en ambos departamentos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó la importancia del diálogo con las comunidades y los gremios afectados:
“Desde nuestro ministerio escuchamos la voz de los transportadores y taxistas de Aguazul, Casanare, quienes han solicitado soluciones concretas que aseguren el abastecimiento de gas natural vehicular, la implementación de mecanismos alternativos de suministro y mejoras en la infraestructura para un servicio más eficiente”, afirmó el funcionario.
Asimismo, MinEnergía anunció que trabajará en coordinación con Ecopetrol y las demás entidades del sector energético para asegurar las fuentes de producción y distribución de gas en la región.
sta articulación busca prevenir futuros desabastecimientos y fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias que puedan afectar la cadena de suministro.
Recomendado: Cierre de la vía al Llano pone en jaque el suministro de gas GLP en Colombia
Con estas medidas, el Gobierno busca entregar soluciones estructurales que garanticen el acceso continuo al gas natural para los hogares, comercios y transportadores del Meta y Casanare.